Ai đã ném pizza vào mặt Sir Alex Ferguson?

Ai đã ném pizza vào mặt Alex Ferguson?

Cesc Fabregas thừa nhận chính anh chứ không ai khác là người đã ném chiếc bánh pizza vào mặt HLV huyền thoại Alex Ferguson của M.U hồi tháng 10/2004, sau trận đấu mà được mệnh danh là "Battle of the Buffet".

Vụ va chạm nổi tiếng giữa những người Arsenal và M.U diễn ra sau khi Quỷ Đỏ thắng Pháo Thủ 2-0 ở Old Trafford, chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại lịch sử của đội khách. Chuyện không có gì để nói nếu M.U không mở tỷ số bằng một quả phạt đền đầy tranh cãi.

Hậu quả là cầu thủ và cả BHL hai bên đã lao vào cãi nhau sau còi tan cuộc. HLV Arsene Wenger to tiếng với cầu thủ chủ nhà. Thấy vậy, Sir Alex lao ra bảo vệ các học trò thì bất ngờ bị ném nguyên một miếng bánh pizza vào mặt. Cầu thủ Arsenal ném miếng bánh ấy chưa bao giờ chính thức lên tiếng xác nhận, cho đến hôm nay.

"Đúng vậy!" – Cesc Fabregas khẳng định chắc nịch khi được chương trình A League of Their Own yêu cầu xác nhận anh chính là người ném miếng pizza.

Cesc Fabregas đã nói gì về việc ném pizza vào Sir Alex?

Sau khi cuối cùng thừa nhận là thủ phạm vào năm 2017, Fabregas đã đi sâu hơn vào chi tiết về sự việc trong cuộc trò chuyện với beIN Sports vào năm 2019.

"Vì không thi đấu, tôi là một trong những cầu thủ đầu tiên vào hành lang và tôi chỉ thấy một chiếc pizza vì tôi đang đói," anh nói.

"Tôi bắt đầu nghe tiếng la hét và tôi ra ngoài và thấy Rio Ferdinand và nhiều cầu thủ khác nữa. Thierry và Sol Campbell đang cãi nhau.

"Tôi không biết phải làm gì vì tôi quá nhỏ bé và gầy gò nên tôi chỉ làm vậy [ném nó] vì không có gì tôi có thể làm vì hành lang đang chật ních với các chàng trai lớn đang cãi nhau.

"Sau này tôi biết là nó đã đụng vào ông Ferguson và tôi đã xin lỗi công khai và tôi sẽ làm lại. Đó không phải là một hành động cố ý, nó chỉ là một khoảnh khắc xảy ra".