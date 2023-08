Năm 2017, anh Dẫu trồng thử nghiệm 50 cây bơ bao gồm bơ Booth, bơ T21, bơ Trịnh Mười. Tích cực học hỏi từ người có kinh nghiệm, tìm hiểu thêm thông tin trên mạng internet anh đã trồng thành công giống bơ tại Bắc Giang.

Anh Dương Văn Dẫu bên vườn bơ Booth sai trĩu quả của mình tại thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang).

Chia sẻ với chúng tôi, anh Dẫu cho biết, từng có thời gian làm việc tại Đắk Lắk- địa phương trồng nhiều bơ, nên biết được giá trị kinh tế từ loại cây trồng này nên mang giống bơ về trồng tại quê mình.

Anh Dẫu cho biết, hiện trên vườn bơ đang có hơn chục giống bơ các loại. Từ năm thứ nhất, thứ hai cây bơ bắt đầu bói quả. Một số giống bơ không phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của miền Bắc nên cây không có quả.

Một số giống xử lý kỹ thuật như xiết nước và bơm đậu hoa đậu trái thì thấy thì thấy cây đậu quả hơn. Vừa trồng thử nghiệm vừa theo dõi thấy giống bơ Booth, bơ Mêxico thích nghi với khí hậu nên sinh trưởng phát triển mạnh, cây phân tán rộng, cho năng suất cao và năng suất ổn định hơn khi cây đạt độ tuổi từ 3-4 năm trở lên.



Cây bơ được trồng ở Lục Nam có tỷ lệ đậu quả cao, mã đẹp không thua kém so với bơ được trồng ở Đắk Lắk. Đặc biệt, giống bơ trồng tại miềm Bắc ưu việt hơn do chín muộn hơn so với bơ Tây Nguyên nên luôn được giá thành cao hơn, ổn định hơn và không bị mất giá.

Nếu bơ ở Đắk Lắk được thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 7 thì bơ miền Bắc có thời gia thu hoạch muộn hơn, từ tháng 7 đến tháng 11 nhờ vậy sản phẩm không phải cạnh tranh, giá trị kinh tế cao hơn.

Vụ quả đầu tiên, anh Dẫu thu được 6 tạ quả, bán được giá 40.000 đồng/kg. Với diện tích gần 2 ha vườn sẵn có của gia đình, từ 50 cây bơ ban đầu đến nay anh Dẫu đã nhân rộng được hơn 800 gốc bơ.

Tại vườn nhà anh Dẫu, cây bơ đang được trồng xen với cây vải thiều sớm. Cây vải thiều sớm cho thu hoạch vào tháng 3, khi thu hoạch hết quả vải, sẽ cắt tỉa và thu gọn tán vải để chăm sóc cây bơ. Theo đánh giá của anh Dẫu, thời gian thu hoạch quả của hai loại cây này không trùng nhau nên có thể trồng xen để đem lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích.

Ngoài ra, khi trồng xen canh giống bơ Booth này tán bơ phát triển có thể điều hòa tốt vùng tiểu khí hậu trong vườn cây, cân bằng độ ẩm cho đất, do đó cây vải thiều cũng phát triển tốt hơn.

Vụ bơ năm nay gia đình anh Dẫu thu được 2 tấn quả, trên thị trường loại bơ Booth đang được nhiều khách hàng ưa dùng có giá dao động từ 35-40 nghìn đồng/kg, bơ Trịnh Mười có giá từ 20-25 nghìn đồng/kg. Với giá bán này, gia đình anh Dẫu có một khoản thu nhập khá từ trồng bơ.

Sau khi theo dõi sự phát triển và hiệu quả kinh tế của giống các giống bơ, cho thấy mô hình trồng bơ đang mở ra hướng làm giàu mới cho người dân trên địa bàn. Xã Bảo Sơn đang có hướng liên kết các hộ thành các tổ hợp tác, tổ nghề nghiệp hướng tới xây dựng thương hiệu, quảng bá chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.

Được biết, ngoài sản phẩm quả bơ thì anh Dẫu đang có 2 vạn cây giống đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường. Bà con nông dân có nhu cầu cây giống liên hệ trực tiếp với anh Dương Văn Dẫu, thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: Điện thoại: 0383.496.263.