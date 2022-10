Ai phải chịu trách nhiệm vụ sạt lở mỏ titan khiến 4 người thương vong ở Bình Thuận?

Sạt lở mỏ titan khiến 4 người thương vong ở Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn về việc khẩn trương khắc phục sự cố tại mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường.

Hiện trường vụ sập mỏ khai thác titan Nam Suối Nhum khiến 4 người thương vong ở Bình Thuận. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, lúc 16 giờ ngày 15/10, sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải mỏ khai thác titan Nam Suối Nhum làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường khoảng 500m.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường mất tích.

Chiều 17/10, lực lượng chức năng tìm kiếm đã phát hiện thi thể thứ 3 trong số 4 công nhân bị vùi lấp. Hiện còn 1 nạn nhân mất tích và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực tìm kiếm.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân xuất phát từ sự cố về đường ống nước dẫn đến sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân.

Vụ sạt lở mỏ titan khiến 4 người thương dưới góc nhìn pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người đang bị vùi.

Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, làm rõ quy trình khai thác cũng như các yếu tố đảm bảo an toàn của mỏ quặng này để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác được thực hiện như thế nào, máy móc thiết bị có được sử dụng đúng quy cách, đúng chủng loại và người sử dụng có chuyên môn kĩ thuật phù hợp, có được tập huấn về an toàn lao động hay không để xem xét trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ông Cường cho biết, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" hoặc tội "Vô ý làm chết người" do vi phạm quy tắc nghề nghiệp...

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vụ tai nạn xảy ra là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi của đơn vị quản lý lao động, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn lao động, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân để đưa họ về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Bên cạnh đó cần phải hỗ trợ kịp thời chi phí di chuyển và chi phí mai táng để đảm bảo ổn định đời sống tâm lý của gia đình công nhân.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người lao động có ký hợp đồng lao động hay không? Có thực hiện đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hay không?, để giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động trong vụ việc này.

"Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm cho người lao động, mọi thiệt hại xảy ra trong vụ tai nạn này sẽ do doanh nghiệp chi trả và còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm quy định về quản lý lao động" – vị chuyên gia nêu quan điểm.