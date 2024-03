Trước thắc mắc hiện một số cấp ngành Quảng Ngãi, đang tạm khuyết chức danh lãnh đạo chủ chốt, thì việc điều hành thế nào; ai là người được phân công, hay tạm thời điều hành công việc của cơ quan, đơn vị…PV Dân Việt đã tìm hiểu vấn đề này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Theo quyết định mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã ký và ban hành trước đó (Quyết định số 1254/QĐ-UBND, về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026), cùng với trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và phụ trách một số lĩnh vực, địa bàn trực thuộc được phân công; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, là người thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý, điều hành một số công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh công tác ngoài tỉnh.

Cụ thể Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và thực hiện xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ, công tác quản lý, điều hành ngân sách), khi Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh.

Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình (gọi tắt BQL dự án) giao thông tỉnh Quảng Ngãi, trừ Giám đốc BQL dự án, vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, làm rõ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự; hiện 3 Phó Giám đốc của ban này, đang đi công tác ngoài tỉnh vẫn chưa về.

BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Theo thông tin riêng của PV, cùng với yêu cầu Trưởng bộ phận trực thuộc của BQL dự án giao thông, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đã được phân công trước đó; cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, đang thực hiện quy trình để giao, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, điều hành đơn vị này trong thời gian đến.