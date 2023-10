Ám ảnh với hố ga mất nắp, "nuốt trọn" xe máy của người đi đường

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một nam shipper rơi xuống hố ga trên vỉa hè đường Tố Hữu (thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo hình ảnh được người dân chụp lại, chiếc xe máy lọt thỏm dưới hố ga, còn nam shipper nằm trên vỉa hè với vùng mặt chảy nhiều máu.

Được biết, vụ việc xảy ra trên vỉa hè đường Tố Hữu, đoạn gần ngã tư Lương Thế Vinh - Tố Hữu. Thời điểm diễn ra sự việc, nam thanh niên giao hàng đang di chuyển xe máy trên vỉa hè thì bất ngờ rơi xuống hố ga không che chắn.

Nam shipper bị rơi xuống hố ga trên đường Tố Hữu được người dân hỏi han, đưa đi cấp cứu. Ảnh: Khắc Chung.

Chiếc xe của người giao hàng thì bị hố ga "nuốt trọn". Ảnh: Khắc Chung.

Cú ngã khiến chiếc xe bị "nuốt trọn" bởi hố ga, còn nam thanh niên bị thương khá nặng vùng mặt, trán, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực này có 2 hố ga. Miệng hố mà nam shipper rơi xuống có độ dài khoảng 2m, rộng khoảng 1m và sâu gần 1,5m. Miệng hố còn lại nhỏ hơn, diện tích khoảng 1,5m vuông.

Những hố ga này đã mất nắp từ lâu nhưng không được bổ sung nắp che và cũng không có biển cảnh báo. Sau khi nắm được thông tin, UBND P.Trung Văn đã cử cán bộ phường và công an tới hiện trường xem xét và đưa ra biện pháp.

Khi di chuyển đến khu vực xảy ra tai nạn, phóng viên ghi nhận tình trạng các miệng hố ga đã được đậy kín bằng nhiều tấm xi măng. Ngoài ra, xung quanh miếng hố được đặt thêm rào chắn nhằm cảnh báo người đi đường.

Hai hố ga "tử thần" hiện đã được thay thế nắp đậy mới.

Chị Hoàng Khánh Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có lần đi qua hai miệng cống này, cho biết: "Trong vụ việc này, nam shipper kia đi trên vỉa hè nên đã không may rơi xuống hố. Nhưng đến tôi là người đi bộ, nhiều hôm không để ý hay mắt nhìn hướng khác cũng suýt bước đến hố này. Tôi thấy để hố ga mất nắp như vậy rất nguy hiểm".

Di chuyển qua đoạn đường này, khi nhìn thấy miệng hố ga đã được bịt kín, nhiều người dân tỏ rõ sự yên tâm. Chị Nguyễn Ngọc Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Đoạn đường này cũng không có nhiều nhà dân, chủ yếu là các công ty, hàng quán. Tuy nhiên vẫn có nhiều người đi bộ qua khu vực này. Nếu nằm giữa khu đông trẻ con chắc sẽ còn nguy hiểm hơn. Giờ đậy lại thì yên tâm rồi, nhưng vẫn cần kiểm tra thường xuyên".

Các sự việc liên quan đến miệng hố ga mất nắp trên vỉa hè Hà Nội không phải hiếm. Cách đây không lâu, tình trạng nắp hố ga "không cánh mà bay" cũng được phát hiện trên đường Lý Thánh Tông (Gia Lâm, Hà Nội).

Xung quanh khu vực này được đặt thêm nhiều hàng rào, tránh người dân đi vào khi công trình chưa khô ráo hoàn toàn.

Theo những công nhân vệ sinh và người dân trong khu vực, tình trạng mất nắp đều do bị kẻ gian lấy trộm. Dù các vụ tai nạn xảy ra do hố sâu mất nắp khá hi hữu và không gây hậu quả nặng nề nhưng vấn đề này vẫn gây nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.

Anh Nguyễn Văn Hiền sinh sống trên đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ: "Mặc dù cơ quan chức năng đã nhanh chóng khắc phục nhưng tôi nghĩ vẫn cần sự giám sát và kiểm tra thường xuyên, tránh xảy ra tại nạn không đáng có thêm một lần nữa".