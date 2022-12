Bỏ túi những trải nghiệm thú vị cực rẻ ở Hà Nội

Ẩm thực Hà Nội: Food Tour trải nghiệm Hà Nội về đêm

Khu phố Tây "không ngủ" giữa lòng Hà Nội (Ảnh: VnTrip)

"Hà Nội đẹp nhất về đêm" không phải lời khen hoa mỹ, bởi bạn thực sự sẽ cảm nhận được hết những tĩnh động rõ nét nhất của Hà Nội vào khoảng thời gian này. Hãy "bỏ túi" những quán ăn sau để trải nghiệm thưởng thức ẩm thực Hà Nội cái lạnh "đầy nhớ thương" những ngày cận năm mới.

Bánh cuốn cô Lan (Cuối ngõ 109 Tôn Đức Thắng, Đống Đa), Bún riêu gánh chợ Đồng Xuân, Nộm thịt bò khô (23 Hồ Hoàn Kiếm), Ngô xào tép (Hàm Cá Mập), Phở bò đường Tàu (3 Trần Phú, Hàng Bông, Hoàn Kiếm), Ngan dé chị Lan (3 Hòe Nhai, Ba Đình), Xôi bàn thờ (636 Đê La Thành), Quán ốc Ngon (766 Đường La Thành),... là một số quán ăn nổi tiếng luôn thu hút được lượng khách ổn định mà bạn có thể ghé thử.

Đừng quên ghé qua những khu phố tấp nập như Mã Mây, Đinh Liệt, Tạ Hiện để thấy được những góc nhỏ trong thành phố vào buổi đêm náo nhiệt đến lạ.

"Xả stress" với những khu vui chơi tại Hà Nội

Trải nghiệm độc đáo này phù hợp với người chơi từ 13 tuổi trở lên (Ảnh: halotravel)

Bận rộn trong những ngày cuối năm với những công việc tồn đọng, với những nỗi lo, những dự định ấp ủ cho năm mới, sẽ thật tốt nếu ta dành cho bản thân một ngày để thực sự quên đi cái bộn bề thường trực.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sân chơi trong nhà với những hoạt động rèn luyện thể chất với tiêu chí "vui - khỏe" thì Jump Arena (1A Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng) là lựa chọn vừa vặn hơn cả. Thử phá vỡ giới hạn bản thân với những thử thách cần sự dẻo dai, linh hoạt, sự tập trung cao độ cùng các kĩ năng như leo trèo, nhảy, bật xa,... là một lựa chọn không tồi ngày cuối năm nhỉ?

Hoặc nếu bạn đam mê tốc độ và muốn một chút gay cấn hơn nữa thì có thể đến với Go Kart (Khu chợ Ngũ Hiệp, Thanh Trì/Aeon Mall Hà Đông) để có trải nghiệm như đua xe F1 thật với mô hình thu nhỏ.

Nếu muốn xả stress sau những ngày học hành, làm việc mệt mỏi thì bạn có thể có những trải nghiệm thú vị tại Sân bắn cung Target Archery (184 Thạch Bàn). Kể cả bắt đầu từ con số 0, hay là một người không ưa chuộng thể thao, thì bạn cũng sẽ được chỉ dẫn từ A - Z về cách chơi, về cách sử dụng dụng cụ.



"Xả stress" với bộ môn bắn cung (Ảnh: FB CLB bắn cung thể thao HN - TargetArchery)

"Thả lỏng" bản thân tại Công viên Yên Sở cũng là một ý tưởng không tồi nếu bạn chỉ đơn giản tìm một nơi tĩnh lặng để tự chữa lành. Đó sẽ là một trải nghiệm trọn vẹn hơn nếu bạn đến đây từ sáng sớm, ngắm bình minh, và ngắm Hà Nội ở một góc nhỏ của thành phố. Bạn cùng có thể ghé thăm Công viên Thống Nhất hay vườn Bách Thảo để có trải nghiệm tương tự.



Đừng quên thử picnic tại đây vào ngày đông (Ảnh: Gody.vn)

Ngoài ra, bạn có thể thỏa sức chơi tại trung tâm giải trí công nghệ Timezone hay đấu trí căng não với trò chơi giải mã tại Miss Terry - Escape rooms (381 Đội Cấn, Ba Đình)



Cắm trại bên người thân, bạn bè những ngày cuối năm

Đi xa khỏi trung tâm Hà Nội về phía Tây, khu du lịch chữa lành Medi Thiên Sơn Suối Ngà tọa lạc tại Vân Hòa, Ba Vì là địa điểm phù hợp hơn cả cho những chuyến đi xa khỏi lòng thành phố. Bình yên mà thanh lọc tâm hồn, thêm chút đồ nướng ngồi nhâm nhi với người thân, bạn bè tâm sự những câu chuyện ngày cuối năm chắc chắn là một trải nghiệm trọn vẹn.

Medi Thiên Sơn Suối Ngà - điểm đến đặc biệt ngày cuối năm (Ảnh FB: Khu Du Lịch Sinh Thái Thiên Sơn Suối Ngà)

Còn nếu bạn muốn cắm trại tại một nơi gần thành phố hơn thì khu cắm trại Vietgangz Glamping Club (Ngọc Thụy, Long Biên) là lựa chọn hàng đầu. Đây không chỉ là địa điểm check in nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Hà Thành mà "có tiếng" bởi sự đầu tư kỹ càng trong dịch vụ, sắp đặt và là lựa chọn phù hợp cho những gia đình mong muốn có những chuyến cắm trại chuyên nghiệp, được chuẩn bị chu đáo.



Ngoài ra bạn có thể bỏ túi những địa điểm cắm trại sau đây để lên kế hoạch cho những ngày cuối năm của mình và người thân, bạn bè: Chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên - Hà Nội), Sixdoong Cafe & Camping (264 Âu Cơ, Tây Hồ), Camping Sport Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội), Sơn Tinh Camp 2 (Huyện Thạch Thất, Hà Nội),...

Cafe sống ảo và những câu chuyện cuối năm

Nếu bạn là một người ưa chuộng nhịp sống tấp nập và những không gian hiện đại, mới mẻ thì những tổ hợp cafe như Tách Spaces (20 Hai Bà Trưng), Nirvana Space (46 An Dương), Block D6 (Đặng Văn Ngữ), The Complex 01 (Ngõ 167 Tây Sơn), Our. Space (292 Bạch Đằng) sẽ dành cho bạn.

Ẩm thực Hà Nội. Tách Spaces - khu tổ hợp "gây bão" giới trẻ (Ảnh: FB Tách Spaces)

Nếu bạn muốn tìm một không gian chữa lành, cổ kính, nhẹ nhàng thì Cafe cuối ngõ (Ngõ 68 Cầu Giấy), Xoan Cafe (Ngõ 411 Trường Chinh), Cafe Nhà Kho (599 Đê La Thành), Lối nhỏ kafe (Ngõ 198 Xã Đàn), Ban Công (2 Đinh Liệt),... là những lựa chọn mà bạn có thể trải nghiệm. Bạn chắc chắn sẽ tìm được phần nào một không gian tĩnh lặng, đậm chất Hà Nội truyền thống, trầm lắng đó.



Không gian Hà Nội xưa của Cafe Nhà Kho (Ảnh: Wecheckin)

Còn nếu bạn đơn giản chỉ muốn thưởng thức cafe ngon thì Giảng Cafe (Nguyễn Hữu Huân) hay Cafe Đinh (Đinh Tiên Hoàng) đã là những cái tên trứ danh trong giới cafe truyền thống.



Ẩm thực Hà Nội. Ai cũng nên 1 lần thử cafe trứng "trứ danh" của Giảng (Ảnh: Digiticket)

Ăn chay để "thải độc"



Những năm gần đây, nhiều người có xu hướng ăn chay để thải độc, chữa lành tâm hồn, theo đuổi lối sống khỏe mạnh. Bên cạnh những buổi tiệc liên miên dịp cuối năm, sẽ trọn vẹn hơn nếu ta có một ngày ăn chay, để tìm kiếm sự chữa lành từ ẩm thực. Ăn chay sẽ trở thành một trải nghiệm ẩm thực thú vị và khó quên nếu tìm được một quán ăn phù hợp. Bạn có thể thử trải nghiệm tại Buffet chay Tâm Hoài An (54C ngõ 12 Đặng Thai Mai), Buffet chay Hạnh Phúc (ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch), Haan Vegan (71 Đào Tấn), hay Veggie Castle (275 Âu Cơ) để tìm kiếm được hương vị phù hợp với bạn nhất.

Ẩm thực Hà Nội. "Thải độc tâm hồn" tại nhà hàng buffet chay Tâm Hoài An (Ảnh: FB Nhà Hàng Buffet Chay Tâm Hoài An)

Chỉ đơn giản là lên xe và đi



Đôi khi, sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, chúng ta chỉ cần xách xe và lượn phố, tìm cho mình những "hơi thở" mới sau tất cả mọi âu lo của cuộc sống. Bởi Hà Nội vào những ngày cận kề năm mới đẹp hơn nếu như chúng ta thực sự đắm chìm vào nó.

Phố Phan Đình Phùng, phố Đinh Tiên Hoàng, Đường Gốm sứ ven sông Hồng, Đường Hoàng Diệu Cầu Long Biên hay con đường ven Hồ Tây là những địa điểm bạn nhất định phải đi qua nếu muốn lượn phố và ngắm Hà Nội mùa đông.

Con đường lãng mạn gây thương nhớ với người dân Hà Nội (Ảnh: Hà nội mới)