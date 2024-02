Ẩm thực Việt Nam được du khách nước ngoài nhận xét ngon, cách chế biến độc đáo và cực kỳ phong phú, sáng tạo rất nhiều món ăn khác nhau dù chỉ cần một nguyên liệu như bún, phở, bánh cuốn…trong số đó có quả điều.

Những món ăn từ hạt điều có lẽ đã quá quen thuộc đối với mỗi người, nhưng món ăn được chế biến từ quả điều chắc hẳn sẽ còn lạ lẫm đối với nhiều người. Nhưng ít ai biết rằng quả điều không chỉ chế biến được món ăn ngon, lạ mà còn bổ dưỡng, có giá trị dinh dưỡng tốt đối với sức khỏe.

Ẩm thực Việt Nam: Gỏi gà trái điều

Gỏi trái điều. (Ảnh: Báo Phụ nữ)

Gỏi gà trái điều là một trong những món rất bắt vị bởi cái chua dịu, ngòn ngọt và phảng phất vị chát của quả điều xen lẫn cùng sự ngọt dai của thịt gà tạo nên cảm vị khác lạ. Có thể ban đầu một vài du khách chưa quen ngay nhưng dần dần sẽ bị thu hút không dừng đũa được. Với nguyên liệu là những trái điều chín, thịt gà cùng với các gia vị đi kèm, theo công thức trộn gỏi sẽ có một món ăn rất ngon và lạ miệng. Món gỏi này dùng kèm nước mắm chua ngọt và bánh tráng (bánh đa) nướng hay bánh phồng tôm. Trái điều có vị chua nhẹ, trộn cùng các loại gia vị khác nên có độ thanh mát, dễ ăn, kích thích tiêu hóa và tốt cho sức khỏe.

Thịt trái điều thơm, ngọt hấp dẫn, phần thịt lợn ba chỉ hay thịt gà thì giòn ngon, thấm đều gia vị, kết hợp với lá quế và hành phi càng làm món ăn thêm thơm ngon. Phần gỏi thơm thoang thoảng hương trái điều chín mọng, trái điều khi ăn vào vừa chua ngọt tự nhiên, vừa đậm đà gia vị của nước mắm ớt.



Với một chút chua chua cay cay kích thích vị giác, kết hợp cùng xoài và các loại rau thơm giúp cho món ăn hài hòa và tròn vị. Đây cũng là một trong món được các nhà hàng đưa vào thực đơn và được nhiều du khách thích thú.

Ẩm thực Việt Nam: Canh chua trái điều

Canh chua trái điều. (Ảnh: Hà Giang)

Món canh chua trái điều cũng vô cùng hấp dẫn, ai ăn rồi sẽ khó lòng có thể quên được hương vị đã thưởng thức. Món ăn này được chế biến với tép tươi cùng với các gia vị đi kèm. Món canh có mùi thơm đặc trưng của quả điều chín, vừa chua, vừa ngọt như tan chảy trong miệng, được thưởng thức với cơm nóng rất ngon. Thích hợp làm món ăn đổi vị cuối tuần cho gia đình để giải nhiệt những ngày nắng nóng.

Tép mua về cắt bỏ đầu, đuôi, rửa sạch sẽ để ráo nước. Quả điều bỏ phần hạt, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Đậu bắp rửa sạch, thái vát. Cà chua, giá đỗ, rau nêm rửa sạch. Đập tỏi, băm nhuyễn. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, dầu sôi cho tỏi vào phi vàng, sau đó cho tép vào đảo để khử mùi tanh. Khoảng 5 phút thì tắt bếp. Đun sôi nước, cho me vào đun khoảng 5 phút thì vớt ra, đổ nước sôi vào bát me, dùng muỗng dầm nát để me ra chất chua. Sau đó dùng rây lấy nước chua, bỏ hạt.

Thả vài lát ớt thái lát nhỏ, tắt bếp khi canh đang sôi rồi cho đậu bắp, cà chua, giá đỗ và rau nêm vào. Cho rau ngay sau khi tắt bếp giúp rau không bị mềm nhũn, món canh sẽ thơm ngon hơn. Múc canh ra tô và thưởng thức.



Trái điều tươi thì vừa chua vừa ngọt lại có vị chát nhưng khi nấu canh, vị chát biến mất còn vị chua ngọt được hòa lẫn trong nước canh, đậm đà khó tả. Húp muỗng nước canh, cũng rau nhút cũng cà chua cũng cần tàu nhưng sao vị canh chua trái điều lại khác hẳn những tô canh chua khác. Phải chăng bởi có hương dìu dịu của những đêm trời trong, có cái mát lành của những chiều gió lộng và cả cái nắng hanh hao của những buổi trưa nồng.