"Amber Heard không có khả năng trả 240 tỷ đồng tiền bồi thường"

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, bà Elaine Bredehoft - luật sư của Amber Heard cho hay, nữ diễn viên gặp vấn đề khó khăn tài chính. Đây là nguyên nhân khiến cô không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa đóng góp 7 triệu USD (162 tỷ đồng) cho hai tổ chức từ thiện như cam kết ly hôn với Johnny Depp hồi năm 2017.

Amber Heard cho biết, cô bị chồng cũ kiện tụng nhiều năm qua. Điều này ảnh hưởng tới công việc của cô, khiến cô mất nhiều hợp đồng cộng tác và thiệt hại gần 50 triệu USD (hơn 1,1 nghìn tỷ đồng). "Tôi cầu mong anh ấy dừng kiện để tôi có thể tập trung làm việc", nữ diễn viên tóc vàng thú nhận.

Amber Heard không có đủ tiền để trả khoản bồi thường 10,35 triệu USD (Ảnh: News).

Amber Heard không có khả năng bồi thường 10,35 triệu USD

Theo CBS News, Amber Heard kiếm được nhiều triệu USD nhờ công việc chính đóng phim. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô chịu ảnh hưởng nặng từ bê bối kiện tụng với chồng cũ. Theo truyền thông quốc tế, Amber Heard hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2,5 triệu USD (57 tỷ đồng) đến 8 triệu USD (185 tỷ đồng).

Khi ly hôn Johnny Depp, nữ diễn viên nhận được 7 triệu USD từ chồng cũ. Ngoài ra, cô yêu cầu anh trả 50.000 USD/tháng (1,1 tỷ đồng) và thanh toán các hóa đơn pháp lý. Theo Newsweek, Edward White (giám đốc tài chính của Johnny Depp) cho biết, khoảng 6,8 triệu USD (157 tỷ đồng) đã được Johnny Depp trả trực tiếp cho Amber Heard trong suốt giai đoạn năm 2017 và 2018.

Nữ diễn viên được cho đang sở hữu một số bất động sản, trang sức và vật dụng quý giá. Theo Tragos, khi thua kiện, người ta thường bán hoặc thế chấp các tài sản này để đóng phạt. Amber Heard cũng có thể vay mượn hoặc nhận sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để trả nợ.

Amber Heard đối mặt với nhiều khoản tiền phải trả (Ảnh: News).

Một số nguồn tin cho rằng tỷ phú Elon Musk - bạn trai cũ đã giúp Amber Heard đóng hàng trăm nghìn USD cho các tổ chức từ thiện. Song, một số nguồn tin cho hay, mối quan hệ giữa Amber và Elon hiện không được như trước. Tỷ phú giàu nhất thế giới từ chối ra tòa làm chứng cho Amber Heard hồi tháng 5/2022.

Làn sóng phản đối, tẩy chay Amber Heard không nhỏ

Bên cạnh đó, nguy cơ thất nghiệp của Amber Heard khá hiện hữu. Nữ diễn viên bị khán giả tẩy chay và có khả năng bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dự án Aquaman 2. Tới ngày 2/6, số người ký vào đơn kiến nghị loại cô khỏi dự án này là 4,5 triệu người.

Nữ diễn viên dự định xuất hiện trong dự án Run Away With Me và In the Fire, một tác phẩm do Amber Heard đóng chính. Song, sau phiên tòa vừa qua, nhiều khả năng nữ diễn viên bị mất vai.

Amber Heard còn bị dư luận và đồng nghiệp tại Hollywood quay lưng (Ảnh: AP).

Ngoài những ngôi sao tại Hollywood, các nhà làm phim cũng không ủng hộ Amber Heard. Nữ diễn viên khó trở lại kinh đô điện ảnh Hollywood. Một nguồn tin nói với Page Six: "Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn với cô ấy".

Amber Heard cũng có thể chọn phương án xin khất nợ và trả bằng các khoản lương trong tương lai. Tuy nhiên, nữ diễn viên phải đóng một khoản thế chấp theo yêu cầu của tòa.

Sandra Spurgeon - một luật sư ở Kentucky, Mỹ, chia sẻ với tờ CBS: "Với những cá nhân không đủ khả năng chi trả hoặc nộp thế chấp, họ có thể gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng nếu bên chiến thắng quyết tâm đòi tiền".

Các chuyên gia cho rằng, Amber Heard quyết tâm kháng cáo vì hy vọng có thể được giảm án hoặc không phải chi tiền nếu giành chiến thắng. Theo New York Times, Alafair Hall - người phát ngôn của Amber Heard và luật sư của cô đều xác nhận việc ngôi sao Aquaman đang lên kế hoạch kháng cáo. Song, để được kháng cáo, ngôi sao 36 tuổi phải nộp thế chấp cho khoản phạt 10,35 triệu USD (gần 240 tỷ đồng).

Amber Heard kháng cáo với hi vọng thay đổi bản án (Ảnh: AP).

Amber Heard có thể hi vọng sự bao dung của Johnny Depp

Amber Heard có thể hi vọng sự bao dung của chồng cũ, Johnny Depp. Anh có thể miễn hình phạt cho Amber Heard nếu muốn. Luật sư Sandra Spurgeon nói với tờ CBS: "Depp đang ở thế trên trong vụ này. Ở bài viết trên Instagram sau khi chiến thắng, anh ấy không nhắc đến việc muốn ép Amber Heard nộp phạt đến cùng. Nam diễn viên nói mục đích của vụ kiện là phơi bày sự thật, giành lại danh dự mặc cho kết quả ra sao".

Trong bài viết đăng trên trang cá nhân, Johnny Depp cũng cho biết thấy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành mục tiêu. Anh cũng gửi lời cảm ơn bồi thẩm đoàn vì đã "trả lại cuộc sống cho tôi".

7 thành viên trong bồi thẩm đoàn, gồm 5 nam giới và 2 phụ nữ, cũng ra phán quyết yêu cầu Johnny Depp đền bù cho Amber Heard 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) vì một luận điểm do luật sư cũ của Johnny Depp nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail.

Amber Heard đang dành thời gian bên con gái sau hơn một tháng rưỡi hầu tòa (Ảnh: Amber Heard).

Amber Heard có thể phải tuyên bố phá sản để né khoản đền bù

Một số chuyên gia cũng gợi ý Amber Heard tuyên bố phá sản để tránh không phải nộp tiền đền bù. Nữ diễn viên có quyền xin phá sản và xóa bỏ khoản phạt 10 triệu USD phí bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Heard sẽ vẫn phải nộp 350.000 USD (8 tỷ đồng) phí bồi thường trừng phạt, theo luật của bang Virginia (Mỹ). Song, việc tuyên bố phá sản sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của nữ diễn viên.

Sau khi thua kiện, Amber Heard viết trên trang cá nhân cảm thấy thất vọng và cho rằng bản án là một bước lùi với phụ nữ nói chung. Nữ diễn viên không nhắc đến tình hình tài chính hiện tại hoặc khả năng đóng phạt.

Hiện, cô chưa có động thái mới hay xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên được cho rằng đang dành thời gian bên con gái. Những người công khai ủng hộ và thân thiết với Amber Heard lúc này chỉ còn em gái, bạn gái cũ - Bianca Butti và nhà báo Eve Barlow.

Luật sư và nhân chứng của Amber Heard bị ghét lây sau vụ kiện

Tiến sĩ kiêm bác sĩ tâm lý David Spiegel, một trong những nhân chứng của Amber Heard cho hay, ông đã trải qua "phản ứng dữ dội kinh hoàng" khi xuất hiện tại phiên tòa hồi tháng 5/2022.

Tiến sĩ cho rằng, Johnny Depp có những hành vi của một người bạo hành bạn đời, bị ảnh hưởng do sử dụng nhiều ma túy và rượu khi ông xem xét các tài liệu của tòa án.

Luật sư Elaine Charlson Bredehoft, đại diện cho Amber Heard, cũng là một luật sư giỏi với nhiều bằng cấp trong tay (Ảnh: Getty Images).

Elaine Charlson Bredehoft - nữ luật sư đại diện cho Amber Heard tại vụ kiện phỉ báng cũng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận suốt thời gian qua. Nữ luật sư từng bị bắt gặp khóc khi rời khỏi tòa án vào tháng 5/2022.

Sau phiên tòa, chia sẻ với truyền thông, bà cho rằng, bồi thẩm đoàn đã có một số ưu ái cho phía Johnny Depp và điều này khiến Amber Heard thua kiện. Việc làn sóng ủng hộ Johnny Depp trên mạng xã hội cũng tác động không nhỏ tới quyết định của bồi thẩm đoàn.

Bà Elaine Charlson Bredehoft là một luật sư giỏi với học vấn xuất sắc cùng nhiều giải thưởng. Trong nhiều năm, bà được biết đến với tư cách là một luật sư xuất sắc ở Virginia và Washington DC, Mỹ. Năm 2009, bà được Tuần báo Luật sư Virginia vinh danh là Phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở Virginia sau khi trở thành một trong những luật sư giỏi nhất nước Mỹ kể từ năm 1997.

Được biết, Amber Heard chi khoảng 3 triệu USD (hơn 69 tỷ đồng) cho đội luật sư của mình trong vụ kiện phỉ báng.