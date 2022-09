Ấn Độ: "Du lịch ổ chuột" là bố thí hay trịch thượng?

Theo Forbes, có vẻ như những bãi biển và cây dừa không phải là những thứ duy nhất khiến khách du lịch thích thú. Ở Ấn Độ, cái gọi là "du lịch khu ổ chuột" tiếp tục tìm được thị trường cho du khách. Loại hình du lịch đô thị này về cơ bản liên quan đến việc các nhà điều hành tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến các khu ổ chuột. Giờ đây, trên phương tiện truyền thông xã hội, những đoạn quảng cáo được phát hiện trên TripAdvisor đã khiến người dùng internet bị sốc.

Một lần nữa, các cuộc tranh luận lại nổ ra trên Twitter, về việc liệu đã đến lúc phải chấm dứt các chuyến tham quan khu ổ chuột hay chưa. Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng của nhà báo người Ấn Độ Tanishka Sodhi, người đã chia sẻ quảng cáo cho chuyến tham quan du lịch đến một khu ổ chuột ở trung tâm thành phố New Delhi, mang đến cơ hội đến thăm một trong những khu vực nghèo nhất của thành phố.

Ấn Độ. "Du lịch ổ chuột" đưa du khách tới những nơi nghèo nhất. (Ảnh: Getty).

Chuyến tham quan đề xuất cho phép du khách khám phá một trong những khu ổ chuột lớn nhất ở châu Á, trong chuyến tham quan kéo dài ba giờ. Không còn miễn phí, một tour do Street Tours India đề xuất có giá 13,87 USD. Trên Twitter, chuyến tham quan này đã khiến nhiều người dùng phản ứng, chỉ ra thái độ trịch thượng của những người tiêu dùng giàu có hơn đối với người nghèo.



Trong khi một số người dùng cáo buộc nhà điều hành tour du lịch thu tiền mặt từ hoàn cảnh của những người dân này với mục đích duy nhất là để giải trí cho những người tiêu dùng giàu có hơn, những người khác vẫn thấy những lợi ích nhất định trong loại hình du lịch nghèo đói này. Cho dù ở châu Phi, châu Á hay châu Mỹ Latinh, một số cộng đồng nhất định không ngần ngại thiết lập các "tour du lịch khu ổ chuột" của riêng họ như một cách để kiếm tiền.

Ấn Độ. "Du lịch ổ chuột" gặp tranh cãi gay gắt.

Ấn Độ: Hiệu ứng "Triệu phú khu ổ chuột"

"Bạn có thể có những ý tưởng nhất định về khu ổ chuột trên phim ảnh, nhưng chúng tôi có thể cho bạn thấy một khía cạnh rất khác… đây là một nơi kinh doanh như thế nào, cách mọi người làm việc, cách mọi người tạo ra những doanh nghiệp nhỏ nhưng rất thành công, có nhiều khía khách khác ở đây", Fabian Frenzel, tác giả "Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Po Poor", đã nói với Forbes. Nói cách khác, ông khẳng định rằng các chuyến tham quan khu ổ chuột mang lại cho khách du lịch cái nhìn về thực tế họ có thể không bao giờ được trải nghiệm.

Loại hình du lịch này từng xuất hiện từ lâu. Trong khi những "chuyến tham quan khu ổ chuột" này trở nên phổ biến đặc biệt sau khi bộ phim ăn khách "Slumdog Millionaire" được phát hành vào năm 2009, thì hiện tượng này thực sự đã có từ thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, "du lịch khu ổ chuột" không chỉ dành cho các quốc gia đang phát triển, mà nó còn đang diễn ra ở các thành phố như San Francisco.