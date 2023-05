An Gia tập trung vào năng lực cốt lõi, hướng tới phát triển bền vững

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia phát biểu tại Đại hội. Ảnh: AGG

Ngày 25/5, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) tổ chức thành công cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2023. Cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cao và nhất trí thông qua các nội dung tờ trình, bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai phát triển của An Gia trong thời gian tới.



Bàn giao 2 dự án trong năm 2022, thanh toán trước hạn gần 1.800 tỷ đồng trái phiếu

Năm 2022, thị trường bất động sản gặp nhiều trở ngại khi lãi suất cho vay tăng cao, thủ tục pháp lý nhiều vướng mắc, nguồn vốn bị thiếu hụt, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản... Với chiến lược quản trị thận trọng, ban lãnh đạo An Gia đã khắc phục mọi khó khăn bằng nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để duy trì hoạt động kinh doanh và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 6.189 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu chủ yếu đến từ việc bàn giao 2 dự án gồm The Sóng (Vũng Tàu) và The Standard (Bình Dương). Trong đó, The Sóng được bàn giao 1.629 căn, đem lại doanh thu 4.136,5 tỷ đồng còn The Standard có doanh thu 1.378,5 tỷ đồng, tương đương bàn giao 271 căn.

Cũng trong năm này, An Gia đã thanh toán đúng hạn 142,3 tỷ đồng các khoản lãi trái phiếu. Khoảng 1.780 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu cũng được công ty mua lại trước hạn, giảm áp lực nợ vay và áp lực đáo hạn.

Khu biệt lập The Standard được An Gia triển khai tại TP Tân Uyên (Bình Dương). Ảnh: AGG

Đồng thời, với uy tín thương hiệu, mô hình quản trị và năng lực triển khai dự án đã được thị trường bảo chứng hơn 10 năm qua, An Gia còn huy động được 28 triệu USD từ nước ngoài, gồm 10 triệu USD từ Shanghai Bank, 18 triệu USD từ Hatra với lãi suất thấp.

Có thể nói, An Gia là một trong số ít các doanh nghiệp bất động sản có thể huy động được vốn từ nước ngoài trong thời điểm thị trường gặp khó khăn về nguồn vốn.



Kế hoạch 2023 bàn giao dự án Westgate, đề cao 3 trọng tâm trong chiến lược phát triển

Năm 2023, lãnh đạo An Gia đánh giá tiếp tục là một năm đầy thách thức nhưng sẽ mở ra nhiều cơ hội để mở rộng quỹ đất với giá tốt. Công ty sẽ thận trọng hơn trong giai đoạn này và ưu tiên các quỹ đất có tình trạng pháp lý rõ ràng, có thể triển khai dự án nhanh. Mục tiêu phát triển quỹ đất còn bao gồm tích lũy cho các mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Tại Đại hội, cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng năm nay, đến từ việc bàn giao dự án Westgate từ tháng 4/2023. Với dự án này, công ty dự kiến bàn giao 1.000 sản phẩm, dòng tiền thu được khoảng 1.600 tỷ đồng.

Công ty cũng chuẩn bị nguồn vốn triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương) với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm.

Dự án có mức giá vừa túi tiền, hướng đến người mua ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai. Ban lãnh đạo tin rằng chiến lược phát triển sản phẩm sẽ giúp An Gia vượt qua những khó khăn của thị trường trong thời gian tới.

Ngoài ra, An Gia còn đa dạng nguồn vốn phát triển dự án thông qua việc hợp tác với các đối tác cấp vốn trong và ngoài nước.

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh (TP.HCM). Ảnh: AGG

Về dài hạn, An Gia đề cao 3 trọng tâm trong chiến lược phát triển, bao gồm: Quản trị thận trọng; Tập trung vào đối tượng khách hàng và phân khúc trọng tâm; Nâng cao năng lực phát triển dự án.



Về quản trị thận trọng, công ty đã niêm yết cổ phiếu trên HoSE, quản trị bền vững theo tiêu chuẩn công ty đại chúng, hướng tới các tiêu chuẩn quản trị của OECD, 2/5 thành viên quản trị độc lập. Công ty minh bạch trong các hoạt động pháp lý, bán hàng, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập. Đồng thời, công ty đa dạng kênh huy động vốn, tối đa hóa dòng tiền, kiểm soát rủi ro.

Về khách hàng và sản phẩm, các hoạt động tiếp thị, bán hàng, lập tiến độ thanh toán, định giá... đều xoay quanh khách hàng mục tiêu là tầng lớp trung lưu trong độ tuổi từ 30 đến 45. Công ty sẽ thiết kế tối ưu hóa không gian sống và trải nghiệm khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm như căn hộ, nhà phố, condotel, shophouse.

Với năng lực phát triển dự án, An Gia dự định mở rộng quỹ đất sạch tại TP.HCM và các tỉnh lân cận; mở rộng quy mô dự án, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ phát triển; hoàn thiện chuỗi giá trị nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong quý đầu năm, An Gia đã từng bước gặt hái được những thành công, bám sát chiến lược phát triển đã đề ra. Công ty thanh toán 200 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, đặc biệt không còn dư nợ trái phiếu đến hạn trong 2023. Tại các dự án The Standard và The Sóng, công ty thanh toán các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đúng hạn, tổng số tiền thanh toán hơn 378 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2023, An Gia lọt top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín, theo kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report.

Kết quả này được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột của ngành bất động sản đạt nhiều thành tựu trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư. Đồng thời, các chủ đầu tư trong top 10 cũng đã thể hiện bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, sức chống chịu tốt.

Với những thành tích trên, ban lãnh đạo tin rằng năm nay công ty sẽ hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra, tạo dựng thương hiệu An Gia uy tín, vững mạnh trên thị trường, mang đến giá trị thiết thực cho cổ đông, đối tác, khách hàng.