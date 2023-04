An Giang: 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng, 5.380 hộ dân cần di dời khẩn cấp do sạt lở bờ sông An Giang: 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng, 5.380 hộ cần di dời khẩn cấp do sạt lở bờ sông, kênh, rạch

Trên địa bàn tỉnh An Giang có 56 đoạn nằm trong cảnh báo sạt lở từ đặc biệt nguy hiểm đến nguy hiểm, có khả năng gây ảnh hưởng cho 20.000 hộ dân, trong đó, hơn 5.380 hộ dân cần di dời khẩn cấp.

