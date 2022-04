An Giang: 3 hoạt động đột phá giúp nông dân phát triển kinh tế

Năm 2022, Hội ND huyện Chợ Mới (An Giang) tích cực hỗ trợ nông dân phát triển SXKD, tiêu thụ sản phẩm; phát huy vai trò Hội ND các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn.