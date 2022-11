Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Ninh Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Một lãnh đạo xã Gia Thủy (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Khoảng 9 giờ 30 ngày 8/11, tại thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ".

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: NDC

Theo đó, gia đình tử vong gồm vợ, chồng (khoảng 40 tuổi, chưa xác định tên) và đứa con trai khoảng 3 tuổi, cả gia đình quê Gia Sơn (xã Gia Thủy, huyện Nho Quan), hiện giờ đang ở huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

"Riêng tài xế xe tải tên là N (xã Gia Lâm, huyện Nho Quan), lúc gây tai nạn trên xe không chở vật liệu gì. Còn nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh" - người này nói.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng xã Gia Thủy, huyện Nho Quan đã có mặt tại hiện trường. Đồng thời, thông báo tới người thân gia đình gặp nạn được biết.

Hiện, vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy (SN 1991; HKTT: Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay: Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh gây án của đối tượng dùng hung khí tấn công nhiều phụ nữ ở Hà Nội. Nguồn: ANTĐ

Theo điều tra, Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý.

Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Đối tượng Trần Lê Huy. Nguồn: Dân Trí

Khoảng 10h ngày 25/10/2022, Huy cầm gạch đập vào một người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Đến khoảng 16h ngày 27/10/2022, Huy cầm một viên gạch đập vào đầu một phụ nữ, trước 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 21h ngày 2/11/2022, đối tượng dùng bóng tuýp thủy tinh, vụt vào mặt cháu L (SN 2008) tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, làm cháu L bị gãy sống mũi.

Khoảng 13h ngày 3/11/2022, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một người phụ nữ tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền.

Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Y (SN 2001) gây thương tích.

Khoảng 16h cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H (SN 1977) gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm.

Đến 16h15’ cùng ngày hôm đó, đối tượng cầm gậy gỗ gắn dao nhọn đâm 1 cái vào mặt một người phụ nữ, trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/11, TAND tỉnh An Giang xét xử vụ án hình sự về tội "mua bán trái phép hóa đơn", "trốn thuế" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với 13 bị cáo là cán bộ ngành thuế tỉnh An Giang và các doanh nghiệp.

Theo đó, 13 bị cáo gồm: Phạm Thế Hải (58 tuổi), Trần Cao Sang (52 tuổi), Dương Hoàng Chiến (46 tuổi), Trần Thanh Việt (43 tuổi, cùng là cựu cán bộ thuế), Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi), Chu Quốc Vui (61 tuổi), Nguyễn Văn Bình (54 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (43 tuổi), Phạm Ngọc Châu (49 tuổi), Nguyễn Văn Lan (54 tuổi), Phạm Văn Định (66 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vũ (40 tuổi).



Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8/11. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách trong quản lý, in ấn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước nên các bị cáo Hải, Định, Sơn thỏa thuận với Chiến (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế huyện Tri Tôn) và thỏa thuận với Trần Cao Sang (cán bộ thuế), Trần Thanh Việt (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế TX.Tân Châu) để thành lập nhiều doanh nghiệp.



Các doanh nghiệp này chủ yếu đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng do Phạm Thế Hải trực tiếp quản lý, điều hành, nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn cho Chu Quốc Vui, Bình, Lan, Vũ, Châu, Nguyễn Thanh Sang và nhiều doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh An Giang.

Giá bán hóa đơn từ 4% - 10%/tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn, nhằm hưởng lợi bất chính và để các công ty, doanh nghiệp này hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhằm khấu trừ thuế.

Bằng hành vi trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016, Hải, Sơn, Định, Cao Sang và Hiệp đã mua bán 1.080 hóa đơn khống cho 19 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Riêng Chu Quốc Vui, Bình, Thanh Sang, Châu, Lan và Vũ sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa đầu vào làm giảm tiền thuế phải nộp với tổng số tiền trên 7,9 tỷ đồng.

Hai bị cáo Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt (cán bộ thuế) vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trên 11,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chiến gây thiệt hại ngân sách Nhà nước số tiền trên 10 tỷ đồng, bị can Việt gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa kết thúc trong ngày 11/11.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian điều tra mở rộng vụ án, đơn vị vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trương Minh Hòa (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5/2021, Hòa nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đi thế chấp tại các hộ dân và ngân hàng để lấy tiền tiêu xài.

Công an TP.Long Xuyên tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Hòa. Ảnh: Tiến Tầm

Để thực hiện, Hòa sử dụng mạng xã hội liên hệ và cung cấp các giấy tờ liên quan để làm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Hòa.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, từ tháng 7 đến tháng 10/2021, Hòa trực tiếp và nhờ người khác đem 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà ông Ngô Hoàng Răng và bà Lê Nhã Trúc (cùng trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để vay số tiền 370 triệu đồng.

Trong đó, Hòa đã trả ông Răng 100 triệu đồng và lấy lại 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đem đi đốt bỏ. Hành vi của Hòa bị ông Răng, bà Trúc phát hiện nên đến cơ quan công an tố giác.

Ngày 10/11/2021, Hòa tiếp tục cùng vợ mang 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Văn phòng Công chứng Hoàng Gia (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bị công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp nên tố giác đến cơ quan điều tra.

Đến ngày 22/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hòa về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/11, phiên xét xử đại án xăng lậu của TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cùng một số “anh em” đã giúp sức, hỗ trợ cho Trung trong quá trình buôn bán xăng lậu.

Bị cáo Lê Thanh Trung. Ảnh: Nha Mẫn

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai xác định từ năm 2017 đến năm 2018, Lê Thanh Trung cùng với Lương Đình Tiến (nguyên Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An) góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (Công ty Tây Nam Bộ SFT); Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP (Công ty Tây Nam); Công ty 3S; Công ty Sovigroup để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.

Năm 2020, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ liên hệ với Trung để bán xăng lậu do Tứ mua của bị cáo Phan Thanh Hữu với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ của Petrolimex và được Trung đồng ý.

Sau khi thống nhất, Tứ sử dụng các tàu Huỳnh Ngân, Sơn Tiền, Tây Nam 01 chở xăng đến Kho Nam Phong (Long An) để bán cho Trung và các khách hàng của Tứ.

Đại diện cho vợ của Trung đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên 5 tài sản. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra trong thời gian này, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT Trung đang ký hợp đồng thuê 2 bồn chứa xăng dầu tại Kho Nam Phong của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Đông Dương nên Trung được quyền thu tiền kho đối với các khách hàng của Tứ là 150 đồng/lít.

Để tiện quản lý xăng, Trung giao cho Trịnh Thanh Vũ trực tiếp theo dõi và thanh toán tiền mua bán xăng nhập lậu với Tứ; giao cho Trần Minh Giang (quản lý kho Nam Phong) thực hiện đo, nhận xăng nhập lậu từ các tàu của Tứ.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Bên cạnh đó nhằm hợp thức hóa việc vận chuyển xăng nhập lậu từ khu vực nhà nuôi yến trên Sông Hậu của Tứ đến Kho Nam Phong, Tứ và Trung đã thỏa thuận sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH TMDV XNK Phúc Thịnh (do Trung thành lập tháng 7/2020) để có hồ sơ, chứng từ. Mục đích nhằm đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Trung còn điều động thêm các nhân viên đang làm việc tại các Công ty Xăng dầu của Trung gồm: Nguyễn Hữu Hiền (Kế toán Công ty Tây Nam Bộ), Trần Thị Cẩm Vân (Kế toán Công ty Tây Nam 01), Nguyễn Tiến Dũng (Cửa hàng trưởng Chi nhánh 11 Công ty Tây Nam 01) cùng với Trần Minh Giang (Quản lý Kho Nam Phong) thực hiện quản lý toàn bộ số liệu nhập, xuất và thông tin khách hàng mua xăng nhập lậu tại Kho Nam Phong.

Trung giao cho Nguyễn Tiến Dũng làm Giám đốc Công ty Phúc Thịnh và giao cho Nguyễn Hữu Hiền quản lý, điều hành việc chốt số liệu xuất, nhập hàng ngày, thông báo giá chiết khấu đối với từng khách hàng và theo dõi công nợ...

Để phục vụ cho việc quản lý, chốt số liệu hàng ngày, Trung trang bị cho Dũng, Vân, Giang 03 điện thoại iPhone 8 plus và yêu cầu Dũng cài đặt sẵn ứng dụng WhatsApp cho từng máy để Dũng, Vân, Giang thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Trung.

Tứ khai có bán xăng cho Trung và không biết việc mua bán khác của Trung. Ảnh: Nha Mẫn

Dũng còn tạo Nhóm chat “Anh em siêu nhân” trên ứng dụng WhatsApp gồm Dũng, Vân, Giang do Dũng làm Trưởng nhóm để trao đổi công việc nhập, xuất xăng nhập lậu theo sự chỉ đạo của Trung.

Ngoài số tiền lương theo hợp đồng, mỗi tháng Trung trả thêm cho mỗi người từ 35 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Trước toà, bị cáo Trung khai bản thân có đã làm xăng dầu lâu năm nên có biết về Tứ và Hữu. Do đó khi Tứ ngỏ lời giao dịch mua bán xăng được chiết khấu cao Trung đã đồng ý.

Xăng bán cho Trung, Tứ sẽ trực tiếp giao từ nhà yến qua kho Nam Phong, sau đó tại đây xăng sẽ tiếp tục được Trung mang ra bán lẻ và giao cho các đại lý, đầu mối khách hàng của Trung. Tuy nhiên theo Trung khai, tại kho Nam Phong, Trung không trực tiếp quản lý mà giao cho Giang.

“Xăng anh Tứ bán cho bị cáo sẽ không có giá cố định mà căn cứ theo giá của Petrolimex từng thời điểm. Do đó chiết khấu bị cáo nhận được từ việc mua xăng của Tứ sẽ giao động từ 2.000 đồng/lít - 2.300 đồng/lít. Xăng tập trung tại kho Nam Phong, sau đó bị cáo sẽ xuất hàng về các kho, đại lý bán cho khách. Tất cả các đơn hàng cho khách (trừ đơn hàng cho Trần Huy Lập) đều xuất hóa đơn đầy đủ bằng danh nghĩa của công ty”, Trung khai.

Ngoài ra theo Trung thì có các ký hiệu gồm TK1, TK2 để quản lý hàng hóa ở kho Nam Phong và xuất hàng cho khách của Trung; ký hiệu TK03 - TK06 là dành cho khách của Tứ. Trong kho cũng chia làm 2 khu vực, có khu vực là xăng của Trung mua “đứt bán đoạn” từ Tứ, phần còn lại là xăng của Tứ gửi ở kho Nam Phong để bán cho khách của Tứ.

Riêng về phần tài sản của Trung và vợ thì người đại diện cho vợ của bị cáo Trung đã đề nghị HĐXX cho nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin giải tỏa kê biên 5 thửa đất. Theo người đại diện, 5 thửa đất bị kê biên đều là tài sản hình thành trước khi Trung phạm tội.

Trong khi đó bị cáo Tứ khai số xăng mua về bị cáo đã bán trực tiếp cho Trung với mức chiết khấu 2.700 đồng - trên 3.000 đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150-550 đồng/lít.

Mọi hoạt động buôn bán xăng của Trung không liên quan đến bị cáo Tứ, các nội dung tin nhắn trong nhóm "anh em siêu nhân" Tứ cũng không biết. Các khách hàng muốn mua xăng của Trung sẽ liên hệ Trung, còn bị cáo Tứ không biết việc mua bán này.

“Sự thật bị cáo mua xăng của bị cáo Hữu và bán cho Trung, nhưng bị cáo không tham gia bàn bạc, không có tổ chức thực hiện mà chỉ tự phát mua bán” - bị cáo Tứ cho hay.