An Giang: Bắt 2 xe tải chở khăn ướt và sữa tắm nhãn mác nước ngoài trị giá tiền tỷ

Sáng 27/3, thông tin từ Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc tăng cường đấu tranh, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chỉ trong một ngày, lực lượng liên ngành liên tục phát hiện, bắt quả tang 2 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn khăn ướt và sữa tắm nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ, trị giá hàng hóa khoảng trên 1,3 tỷ đồng.

Lực lượng liên ngành kiểm tra hàng hóa trên xe tải. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin, khoảng 17h30 ngày 26/3, tại khu vực khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 67C - 044.49, do tài xế Lê Quốc Kha (SN 1983, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển. Kiểm tra trên xe có chở 3.520 chai sữa tắm có nhãn mác, xuất xứ nước ngoài.



Số lượng lớn khăn ướt, sữa tắm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ bị tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, khoảng 6h15 cùng ngày, cũng trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Phước Hoàng (SN 1981, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C - 043.67 có biểu hiện nghi vấn, tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở 34.350 bịch khăn ướt xuất xứ nước ngoài.



Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hóa tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 tài xế đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.



Làm việc với cơ quan công an, bước đầu 2 tài xế khai nhận vận chuyển thuê số khăn ướt và sữa tắm trên từ TP.HCM về thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.