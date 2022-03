Sai phạm tại các điểm du lịch thuộc Công ty CP Du lịch An Giang

Hoạt động "chui", tăng giá vé như … "chợ trời"

Từ trước Tết Nguyên đán 2022, trên các trang mạng xã hội, báo online, đài truyền hình… đồng loạt quảng bá rầm rộ "Khu du lịch điện mặt trời An Hảo" (thuộc Công ty Cổ phần du lịch (CPDL) An Giang), toạ lạc tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nơi này được quảng bá là một Safari, khu du lịch mới lạ, điểm check-in lý tưởng… khiến du khách tò mò đến tham quan.

"Điểm du lịch điện năng lượng mặt trời An Hảo" dù chưa được cấp phép nhưng vẫn treo bảng hiệu, mở cửa bán vé đón khách. Ảnh: Hồng Cẩm

Và cũng trong khoảng thời gian đó, Công ty CPDL An Giang đã liên tục tăng giá vé tham quan tại "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" (từ 50.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em lên 70.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em thời điểm cận Tết; trong dịp Tết Nguyên đán công ty tiếp tục tăng giá vé lên 100.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em).

Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Như Lam - Trưởng phòng Quản lý du lịch – Sở VHTTDL tỉnh An Giang cho biết: "Cuối năm 2021, Công ty CPDL An Giang có gửi hồ sơ công nhận "Điểm du lịch", sau khi chúng tôi thẩm định thấy chưa đạt các điều kiện nên đã đề nghị công ty bổ sung hoàn thiện hồ sơ nhưng công ty chưa bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu đã đưa vào hoạt động".

Dù đã bị cơ quan chức năng đề nghị không treo bảng hiệu khi chưa có giấy phép hoạt động nhưng Công ty CPDL An Giang vẫn phớt lờ. Ảnh: Hồng Cẩm chụp trưa ngày 22/3/2022.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh An Giang, khẳng định với phóng viên: "Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo" chưa đủ điều kiện công nhận là "điểm du lịch" theo đề nghị của Công ty CPDL An Giang nên chưa đủ pháp lý để đặt bảng hiệu và chưa đủ điều kiện để khai thác du lịch".

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh An Giang cũng cho biết thêm: "Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo" đã hoạt động trước Tết Nguyên đán, sau đó có nhiều ý kiến dư luận xã hội phản ánh việc điểm du lịch này liên tục tăng giá vé trong thời gian ngắn. Ngành đã phối hợp với địa phương làm việc với Công ty CPDL An Giang và đã báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh An Giang, đồng thời có đề nghị Công ty CPDL An Giang không treo bảng hiệu khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch theo yêu cầu của các cơ quan chuyên môn; công bố, niêm yết giá vé tham quan tại điểm tham quan và điểm du lịch theo đúng quy định.

Trong một thời gian ngắn, "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" tăng giá liên tục khiến khách du lịch phản hồi không tốt về cách làm du lịch của An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm chụp khách du lịch tham quan tại khu trung tâm điểm du lịch

Tuy nhiên, đến trưa ngày 22/3 theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân Việt, "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" vẫn treo biển hiệu "Khu du lịch điện mặt trời An Hảo" và vẫn mở cửa đón khách, với giá vé tham quan 100.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em.

"Nhập nhằng" lấy đất dự án điện mặt trời làm khu du lịch?

Ngày 14/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trang Công Cường - Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh An Giang, cho biết: Dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao Mai", tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, được UBND tỉnh An Giang quyết định chủ trương đầu tư số 3511, ngày 23/11/2017, với quy mô dự án là 274,5 ha, mục tiêu dự án là: Xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời với tổng cộng suất 210MWP, không phê duyệt công trình phụ (làm khu du lịch).

"Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" nằm trong khuôn viên "Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai". Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bạn đọc và ghi nhận thực tế của phóng viên, "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" lại nằm trong khuôn viên Dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao Mai".

"Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" hiện đang xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha, gồm khu bàn tay phật và khu trung tâm gồm các công trình: Thủy đài sơn, hồ tiên cảnh, vườn hoa giấy, khu ẩm thực và vườn nuôi thú.

Theo ông Trang Công Cường: Chi nhánh Công ty CPDL An Giang có đăng ký thực hiện dự án "Điểm du lịch Điện mặt trời Sao Mai" với quy mô 100 ha tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Sở VHTTDL nhận được hồ sơ đề nghị công nhận "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" của công ty và ngày 12/1/2022 có công văn gửi đến Sở KHĐT lấy ý kiến. Sau đó, Sở KHĐT đã có công văn gửi lại cho Sở VHTTDL đề nghị chi nhánh Công ty CPDL An Giang rà soát, xác định vị trí đăng ký thực hiện "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" với quy mô 100 ha nêu trên có trùng lắp diện tích dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao Mai" với quy mô 274,5 ha hay không.

Đài quan sát nằm trung khu trung tâm điểm du lịch. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Cường cũng cho biết thêm: Trường hợp khu đất đề nghị thực hiện "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" không trùng lặp vị trí diện tích dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao Mai" và được xác định thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở KHĐT đề nghị Công ty CPDL An Giang lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định gửi Sở lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, theo ông Cường, tính đến ngày 14/3/2022, Sở KHĐT chưa nhận được hồ sơ về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của dự án "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" của Công ty CPDL An Giang.

Ngày 15/3, phóng viên báo Dân Việt đã liên hệ để làm rõ về 2 nội dung: Đến nay "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo" đã được cấp phép hoạt động chưa? và điểm du lịch này có nằm trong "Dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai" hay không?

Trong khu trung tâm điểm du lịch có khu nuôi thú. Ảnh: Hồng Cẩm

Trao đổi trực tiếp với phóng viên, ông Trần Minh Trí - Tổng Giám đốc Công ty CPDL An Giang cho hay: Về "Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo", công ty đang bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của ngành chuyên môn để được công nhận điểm du lịch và đã khắc phục những đề nghị của cơ quan chức năng theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh, ngày 17/2/2022.

Còn về vị trí "Điểm du lịch điện mặt trời An Hảo", Tổng Giám đốc Công ty CPDL An Giang cho biết thêm: "Một phần điểm du lịch nằm trong "Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai" và một phần nằm ngoài, cả hai phần này giao thoa với nhau. Cụ thể: Khu trung tâm (gồm các công trình: Thủy đài sơn, hồ tiên cảnh, vườn hoa giấy, khu ẩm thực và vườn nuôi thú) thì nằm trong dự án; còn khu bàn tay phật nằm ngoài dự án"!