Theo đó Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Tín (SN 1992); Hồ Thành Quý (SN 1988); Lương Tân Em (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Cẩn (SN 1983), cùng trú ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang về tội "Cố ý gây thương tích".



Lê Ngọc Tín (bên trái) và Hồ Thành Quý bị khởi tố và bắt giam vì tham gia đánh công an trọng thương. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20h30 ngày 14/5, Lê Ngọc Tín điều khiển xe mô tô trên đường nông thôn hướng xã Long An – Châu Phong, TX.Tân Châu. Khi đến khu vực bờ kè thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, Tín nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1985, là cán bộ Công an tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô đi ngược chiều.

Tín cho rằng anh Khoa chạy xe lấn làn đường, nên sau khi qua mặt Tín quay đầu xe lại đuổi theo và cúp đầu xe anh Khoa. Thấy vậy, anh Khoa điện thoại báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc. Cùng lúc này, Tín gọi điện huy động một nhóm thanh niên chạy đến hiện trường vây đánh anh Khoa.

Lương Tân Em (bên trái) và Nguyễn Ngọc Cẩn bị khởi tố và bắt giam vì tham gia đánh công an trọng thương. Ảnh: CACC

Mặc dù anh Khoa đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh Khoa gây thương tích nặng. Khi lực lượng Công an xã Châu Phong chạy đến hiện trường thì nhóm của Tín bỏ trốn. Anh Khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, Công an TX.Tân Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến ngày 16/5, sau khi xác định các đối tượng có liên quan thực hiện hành vi đánh anh Khoa, Cơ quan CSĐT Công TX.Tân Châu tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng nêu trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu điều tra làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu kêu gọi các đối tượng có liên quan còn lại nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi bao che, xúi giục, khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.