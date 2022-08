Vì sao phải lập lại trật tự xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu ở An Giang?

Thời gian gần đây ngành Hải quan tỉnh An Giang đã tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; phương tiện xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, trong đó có Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) khiến một số doanh nghiệp bức xúc, không chấp hành. Vì sao phải lập lại trật tự xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu ở An Giang?

Rủi ro cao tại các kho, bãi tự phát Gần đây một số doanh nghiệp tại khu vực Cửa khẩu Khánh Bình không thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, đưa hàng hóa và các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được Tổng cục Hải quan công nhận mà đề nghị cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa tại bãi của doanh nghiệp (chưa được cơ quan Hải quan công nhận là bãi kiểm tra tập trung). Các doanh nghiệp này cho rằng đang gặp một số khó khăn, như: Tính chất đặc thù của ngành nghề kinh doanh là kinh doanh rau củ quả và thủy sản tươi sống, hàng hóa được thu mua từ các hộ nông dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh vận chuyển về các bãi tập kết của doanh nghiệp để mua bán với người dân Campuchia... Ngành Hải quan tỉnh An Giang đã tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền An Giang. Ảnh: HC Theo các lực lượng làm nhiệm vụ chống buôn lậu tại tỉnh An Giang, việc tập kết hàng xuất, nhập khẩu tại các địa điểm tự phát, chưa được cơ quan Hải quan công nhận (chưa trang bị các trang thiết bị đáp ứng công tác giám sát hải quan như: Camera giám sát, hệ thống quản lý xuất nhập tồn hàng hóa đưa vào, lưu giữ và đưa ra địa điểm. Cơ quan hải quan không bố trí công chức hải quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan) cơ quan Hải quan không được giám sát, kiểm tra việc bốc xếp hàng hóa nên tiềm ẩn nhiều rủi ro cao, như: Cơ quan Hải quan không kiểm tra, giám sát các đối tượng cố tình khai sai số lượng chủng loại… đối với các lô hàng nhập khẩu, doanh nghiệp dễ lợi dụng, để buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cụ thể, tại khu vực Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thời gian qua tồn tại tình trạng các doanh nghiệp đưa phương tiện vận tải của Campuchia vào các địa điểm tự phát không đủ điều kiện tập kết, kiểm tra giám sát theo quy định của Luật Hải quan để thực hiện bốc dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hàng bách hóa tiêu dùng. Một số doanh nghiệp kinh doanh địa điểm lưu kho, bãi dưới hình thức tự phát để phục vụ cho hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới, nhưng cho phương tiện ô tô của Campuchia vào địa điểm để nhận hàng, tự bốc dỡ hàng hóa trong các địa điểm này lên xuống phương tiện vận tải của Campuchia. Đảm bảo chặt chẽ hàng hóa qua biên giới Trước tình hình đó, để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan ở khu vực Cửa khẩu Khánh Bình, tại văn bản 2777/TCHQ-GSQL Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, kiểm soát, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực Cửa khẩu Khánh Bình. Cục Hải quan An Giang triển khai quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: HC Cụ thể, việc tập kết hàng hóa, làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ và khu vực biên giới đường sông phải thực hiện trong các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới được Tổng cục Hải quan công nhận. Đối với việc kiểm tra, giám sát sang tải, bốc xếp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lên, xuống các phương tiện nước ngoài tại cửa khẩu đường bộ và khu vực biên giới đường sông phải thực hiện trong các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới được Tổng cục Hải quan công nhận. Không được thực hiện tại các địa điểm tập kết tự phát của cá nhân, doanh nghiệp thuộc khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ và khu vực biên giới đường sông. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Hải quan An Giang, cho biết: Hiện nay, tại Cửa khẩu Khánh Bình được Tổng cục Hải quan công nhận 2 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu cho 2 doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm tư nhân và một bãi tập kết hàng hóa do Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu An Giang xây dựng tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình . Ông Hoàn cũng cho biết: Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, phân loại, vận tải, bốc dỡ hàng hóa của các doanh nghiệp tại các địa điểm trong nội địa, nếu không liên quan đến phương tiện vận tải của nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan Hải quan không can thiệp, cho phép hay không cho phép thực hiện các hoạt động này. Cơ quan Hải quan cũng không được phép thực hiện giám sát, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các địa điểm tự phát này do không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và chưa được Tổng cục Hải quan công nhận. Trường hợp các doanh nghiệp cố tình đưa phương tiện nhập cảnh của nước ngoài vào các địa điểm này để bốc xếp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là vi phạm pháp luật. "Còn đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký bến bãi tập kết hàng hóa theo quy định của pháp luật và được Tổng cục Hải quan công nhận thì Cục Hải quan An Giang và Chi cục Hải quan Khánh Bình sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa qua biên giới", ông Hoàn nhấn mạnh.

