An Giang: Bắt tạm giam người đàn ông về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc BVTV giả

Sáng 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Vương Mạnh Giác về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc BVTV".