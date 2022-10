Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V-hành trình bước lên "ngôi vô địch" của đội thi An Giang

Chuẩn bị chu đáo từ vòng thi cơ sở...



Đội thi An Giang đạt giải nhất Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần V trong đêm chung kết tối ngày 1/10, cả hội trường Tỉnh ủy An Giang (nơi diễn ra hội thi) vỡ òa tiếng vỗ tay, tiếng trống, tiếng kèn... chúc mừng.

Đội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh An Giang đạt giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V, năm 2022, tại An Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Để có chiến thắng thuyết phục từ vòng khu vực đến vòng bán kết và chung kết của đội, ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang chia sẻ quá trình đội "làm nên lịch sử" của đội

Ông Nhiên cho biết: Qua 4 lần thi trước, đội An Giang đều bị loại từ vòng khu vực nên lần thi thứ V này khi được Trung ương Hội NDVN trao đổi sẽ tổ chức vòng thi bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, tại An Giang, BTV Hội Nông dân tỉnh An Giang đã đặt ra mục tiêu cố gắng chuẩn bị thật tốt và tạo điều kiện để cho các vòng thi ở cơ sở thật tốt, để từ đó tuyển chọn các thí sinh xuất sắc nhất đi thi vòng loại khu vực IV.

Khi tham gia vòng khu vực BTV Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục đặt ra mục tiêu phải vào bán kết. "Vì An Giang là nơi Trung ương Hội NDVN dự kiến đăng cai tổ chức vòng thi bán kết, chung kết, nếu ở 2 vòng thi này không có đội chủ nhà dự thi thì chúng tôi sẽ rất khó tuyên truyền đến hội viên, rất khó báo cấp đến cấp ủy địa phương"- ông Nhiên cho biết.

Các thí sinh đội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh An Giang với phần thi "Lời chào nông dân". Ảnh: Chinh Hoàng

Quyết tâm của tập thể là một việc, việc chọn chủ đề cuộc thi cũng là vấn đề Hội ND tỉnh An Giang đắn đo suy tính. Làm thế nào để quảng bá được những đặc thù của tỉnh An Giang cũng như lồng những điểm mới từ Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng vừa ban hành về phát triển nông nghiệp, áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể...

Từ nội dung đó đó BTV Hội Nông dân tỉnh đã đặt vấn đề đến các soạn giả viết các kịch bản 3 phần thi "Lời chào nông dân", "Nghe nông dân nói" và "So tài nhà nông" phải xoay quanh các nội dung trên và làm sao phải lồng được các mô hình thực tế mà địa phương đã và đang triển khai có hiệu quả đối với nông dân.

Clip: Phần thi "So tài nhà nông"" của đội thi Nhà nông đua tài tỉnh An Giang trong vòng thi bán kết. Clip: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, cái khó của đội An Giang là vừa là đơn vị đăng cai vòng thi bán kết, chung kết, phải tham gia các tiểu ban phục vụ cho chuỗi sự kiện của Hội thi Nhà nông đua tài và Ngày hội tam nông, vừa phải tham gia thi.

Nhưng với mục tiêu đặt ra là đội thi phải có giải tại vòng chung kết, BTV Hội ND tỉnh An Giang đã cử ra 3 cán bộ ở Ban Xây dựng Hội để tập trung lo cho chương trình thi của đội, từ việc viết kịch bản mới cho đến tập dượt; nội dung kịch bản vẫn xoáy vào những đặc thù của tỉnh An Giang cũng như những nét mới từ Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng vừa ban hành nhưng phải có sự đổi mới ở các vòng thi.

Đội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh An Giang với phần thi "Nghe nông dân nói"- thuyết trình về mô hình "Mặt ruộng không dấu chân". Ảnh: Hồng Cẩm

"Mặc dù không biết đội mình có chiến thắng vào vòng chung kết hay không, nhưng với mục tiêu đã đặt ra, đội An giang đã tập luyện song song 2 kịch bản cho 2 vòng thi bán kết và chung kết với hai nội dung hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà khối lượng công việc khá nhiều, nên có nhiều lúc anh em đội thi gặp khó khăn, nhưng cố gắng nỗ lực vượt qua để quyết tập luyện" - Ông Nhiên chia sẻ.

Vỡ òa niềm vui chiến thắng!

Nói về những áp lực, khó khăn trong thời gian ngắn phải tập song song 2 kịch bản cho 2 vòng thi, anh Chau Kim Son (Hội Nông dân huyện Tri Tôn), thành viên đội thi Nhà Nông đua tài Hội Nông dân tỉnh An Giang, chia sẻ: Sau khi có kết quả giải nhất vòng khu vực, thời gian cho vòng bán kết không còn nhiều, và thời gian vòng bán kết và chung kết chỉ cách nhau 1 ngày nên cả đội rất áp lực.

Đội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh An Giang vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: Huỳnh Xây

Khi chính thức có kịch bản đến ngày thi chỉ còn khoảng 15 ngày, trong khi khối lượng nội dung công việc dày đặc. Trong khi đó mỗi thành viên đội ở một huyện, thị khác nhau, nên việc tập chung cả đội về trung tâm TP Long Xuyên tập luyện mỗi ngày là việc hết sức khó khăn, có hành viên nhà ở xa trung tâm thành phố hơn 60km nên đội phải sắp xếp việc nhà, tập liên tục mỗi ngày 3 buổi (sáng, chiều và tối).



Theo anh Son, một áp lực lớn của đội nữa là vòng bán kết có 16 đội từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, đây là những đội rất mạnh, được chuẩn bị rất công phu, chu đáo từ con người đến đạo cụ, kiến thức, kỹ năng... Đặc biệt đội An Giang là đội chủ nhà, phải làm sao phải tạo dấu ấn riêng, làm sao tạo hình ảnh đẹp đối với đội bạn...?

"Chính vì thế những ngày nước rút, đội tập luyện hết công năng. Thời gian ăn chúng tôi cũng phải chia nhau, nhóm này ăn, nhóm kia tập, cố gắng vượt khó, bình tỉnh, tự tin để quyết tâm giành chiến thắng trong Hội thi lần này.

Nên khi đội được xướng tên cả đội vỡ òa niềm vui. Đó là công lao công sức của anh em toàn đội nói riêng, của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang nói chung đã luôn động viên tinh thần cho đội vượt qua khó khăn áp lực để giành chiến thắng tại Hội thi" - Anh Son chia sẻ.