An Giang: Cháy nhà trong đêm 2 mẹ con tử vong thương tâm

Sáng 2/11, thông tin từ Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng 2h30 ngày 2/11, tại căn nhà có địa chỉ số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang xảy ra vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm, rạng sáng ngày 2/11. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, Công an TP.Châu Đốc huy động lực lượng, triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, thông tin nhanh cho Đội PCCC-CNCH khu vực Châu Đốc để hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Sau gần 30 phút lực lượng tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt, không cháy lây lan sang các nhà kế bên.

Theo thông tin, căn nhà bị cháy là của ông Lâm Tuyến Dân (tên khác Phong, SN 1958, thường trú tại địa chỉ nêu trên), sinh sống cùng 2 người là Thái Cẩm Ch. (nữ, SN 1984, đăng ký thường trú: Tổ 27, khóm 5, phường Châu Phù A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) và con ruột tên Thái Bảo Tr. (nữ SN 2015).

Mặc dù lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy, cứu được chủ nhà, nhưng có 2 người không may mắn tử vong trong đám cháy. Ảnh: CTV

Trong lúc chữa cháy lực lượng làm nhiệm vụ đã phá tường vào bên trong nhà để cứu người. Tuy nhiên, chỉ cứu được ông Lâm Tuyên Dân, còn Thái Cẩm Ch. và con ruột phát hiện đã tử vong.

Được biết Thái Cẩm Ch. là cháu ruột của ông Lâm Tuyển Dân gọi bằng cậu, không có nơi sinh sống ổn định, ở chung với ông Dân hơn 10 năm nay tại địa chỉ nêu trên.

Về thiệt hại ban đầu được xác định: 1 căn nhà bị cháy hoàn toàn, diện tích khoảng 80 mét vuông (đang xác định giá trị thiệt hại).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đễ làm rõ nguyên nhân cháy và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.