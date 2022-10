An Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc buôn lậu nước giải khát

Sáng 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng (SN 1985, cư trú ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội "Buôn lậu".