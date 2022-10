Khởi tố vụ cháy nhà kho ở Hà Đông khiến một bảo vệ tử vong

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc thật khách quan, quyết liệt, không bỏ lọt tội phạm.

Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra vụ cháy nhà kho, xưởng làm 1 người tử vong, xảy ra trên địa bàn.

Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Viện KSND cùng cấp trong công tác điều tra, xử lý nhằm tạo sự răn đe, phòng ngừa, trong bối cảnh diễn biến phức tạp hỏa hoạn ở nhiều địa phương.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 20/10, tại 3 kho, xưởng ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy, hơn 50 CBCS và hàng chục phương tiện thuộc các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an quận Hà Đông, Công an quận Thanh Xuân và Trung tâm 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường phối hợp tác chiến.

Do khu vực cháy nằm trong bãi đất trống, công tác tiếp cận không gặp khó khăn. Tuy nhiên, do cơ sở có nhiều vật dễ cháy như giấy, hộp xốp, ni lon… khiến lửa bùng phát dữ dội. Các CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng vòi rồng phun nước nhưng không đạt hiệu quả.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã huy động thêm máy múc san gạt các cấu kiện thép, mái tôn, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến một bảo vệ tử vong.