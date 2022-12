Chặn đường kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 25/12, Báo Dân Việt đã nhận đơn của Ban Giám đốc Công ty CP MGA Việt Nam - là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam, thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Nội dung phản ánh: Năm 2013, sau khi được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam với những cam kết mời gọi thu hút đầu tư hấp dẫn, Công ty CP MGA Việt Nam đã xây dựng dự án huy động vốn đầu tư vào Khu du lịch đến nay trên 750 tỷ đồng.

Đường Châu Thị Tế, tuyến đường gần nhất, tiện nhất để du khách di chuyển đến miếu Bà Chúa Xứ bị cấm xe tô tô 30 chỗ gây bức xúc cho doanh nghiệp. Ảnh: HC

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, các rào cản "ngăn sông cấm chợ" của TP.Châu Đốc và các cơ quan chức năng đã gây khó khăn làm cho việc thu hút du khách đến với Khu du lịch Núi Sam, gây nhiều sự bất tiện, tốn kém cho du khách và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của du khách đến với địa phương.

Cụ thể, cơ quan chức năng TP.Châu Đốc cắm biển cấm xe khách trên 16 chỗ ngồi và xe tải trên 3,5 tấn, sau đó là xe 30 chỗ ngồi lưu thông vào đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam).

"Việc cấm đường, cấm xe ô tô khách lưu thông vào đường Châu Thị Tế của TP.Châu Đốc chẳng khác gì "đem con bỏ chợ", đã đẩy doanh nghiệp vào con đường "sống dở chết dở".

Nếu biết cơ quan chức năng cấm đường cấm xe khách đi vào khu du lịch Cáp treo Núi Sam thì chúng tôi không đổ hàng trăm tỷ đồng vào dự án này" - Giám đốc Công ty CP MGA Việt Nam nói.

Đơn của Ban Giám đốc Công ty CP MGA Việt Nam gửi cơ quan báo chí. Ảnh: HC

Công ty CP MGA Việt Nam đã nhiều lần có Công văn gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang đề nghị tháo gỡ khó khăn, yêu cầu thực hiện đúng cam kết khi mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư.

Dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới đây là một trong những cơ hội của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, Công ty CP MGA Việt Nam kiến nghị UBND tỉnh An Giang giải quyết tháo biển cấm xe trên 30 chỗ trên đường Châu Thị Tế; tiếp tục tạo điều kiện để Khu du lịch Núi Sam hoạt động phục vụ du khách, thu hồi vốn đầu tư, trả nợ ngân hàng và tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương...



Cho phép lưu thông một chiều vào đường Châu Thị Tế!

Ngay sau khi nhận đơn của Công ty CP MGA Việt Nam, ngày 26/12 phóng viên Báo Dân Việt đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh An Giang.

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, để giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TP.Châu Đốc phối hợp với các sở ngành liên quan khảo sát và tổ chức 4 điểm dừng đỗ, lên xuống khách quanh khu vực miếu Bà chúa xứ Núi Sam.

Đó là các điểm: tại Tân lộ Kiều Lương, tại Khu Bến đá Núi Sam, tại Khu du lịch Cáp treo Núi Sam và điểm trên đoạn từ Tịnh Biên ra gần Nhà bia Liệt sĩ.

Khu du lịch Cáp treo Núi Sam đã trang trí phục vụ người dân tham quan dịp Tết và đang mong mỏi cơ quan chức năng tháo biển cấm xe vào đường Châu Thị Tế. Ảnh: HC

Tuy nhiên, ngày 21/12/2022, UBND TP.Châu Đốc có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang nhưng chỉ báo cáo thực hiện khảo sát 3 điểm dừng đỗ trên đất do Nhà nước quản lý, "bỏ quên' điểm dừng đỗ của Khu du lịch Cáp treo Núi Sam của Công ty CP MGA Việt Nam.

Ngày 28/12, Văn phòng UBND tỉnh An Giang tiếp tục phát đi văn bản số 7366 truyền đạt ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư gửi đến Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; UBND TP.Châu Đốc về việc phương tiện lưu thông vào đường Châu Thị Tế theo nội dung thông báo số 294 ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh.

Để bảo đảm TTATGT cho các phương tiện lưu thông vào đường Châu Thị Tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương và để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND TP.Châu Đốc và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện: Cho phép được lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện trên đường Châu Thị Tế.

Đồng thời, cắm các biển báo cấm dừng, đỗ và quay đầu, kết hợp việc chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đối với các ô tô dừng, đỗ và quay đầu không đúng quy định.

Hiện trong Khu du lịch Cáp treo Núi Sam có bãi đổ xe ô tô. Ảnh: HC

Vào thời điểm tổ chức lễ hội, Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ UBND TP.Châu Đốc xây dựng kế hoạch riêng cho việc phân luồng đảm bảo an ninh, TTATGT, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương và tham quan.

Về điểm dừng đỗ, lên xuống khách xung quanh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam: UBND TP.Châu Đốc phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ngành liên quan xác định và tổ chức 4 điểm dừng đỗ, lên xuống khách xung quan khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (điểm tại Tân Lộ Kiều Lương; tại Khu Bến đá núi Sam; tại bãi đỗ xe Khu du lịch Cáp treo núi Sam và điểm trên đoạn từ Tịnh Biên ra gần Nhà bia Liệt sĩ).

Về lâu dài địa phương có thể căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức thêm các điểm dừng, đỗ, lên xuống khách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương và hoàn thiện công tác đảm bảo TTATGT cho khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn Công ty Cổ phần MGA Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai hoàn chỉnh các thủ tục, thực hiện bãi đỗ xe đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định khi thực hiện đậu, đỗ vào bãi đỗ xe Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam và Khu Bến đá núi Sam.

Quá trình hướng dẫn, thực hiện các thủ tục đối với bãi đỗ xe Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam và Khu Bến đá núi Sam phải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp thẩm quyền phê duyệt (đáp ứng về quy mô và các yêu cầu kỹ thuật).

Trường hợp các bãi đỗ xe chưa được quy hoạch thì khuyến khích các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định