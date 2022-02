An Giang: Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo "xé rào" bán vé đón khách du lịch

Sáng ngày 21/2, thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh An Giang cho biết: Ông Đào Sĩ Tuấn - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh An Giang đã có báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh An Giang về phản ánh của người dân và khách du lịch đối với tình trạng giá vé tham quan tăng liên tục tại Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) và Điểm du lịch Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn), thuộc của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo chưa đủ điều kiện vẫn mở cửa bán vé đón khách và liên tục tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HC

Theo đó, ngày 7/2, Sở VHTTDL đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch An Giang báo cáo hoạt động thu phí tham quan tại các điểm du lịch, điểm tham quan do đơn vị quản lý trong dịp tết nguyên đán.

Đến ngày 11/2, Sở cũng đã có buổi làm việc với UBND huyện Tri Tôn, UBND huyện Tịnh Biên và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang để nghe báo cáo, giải trình phản ánh của người dân và du khách.

Tại cuộc họp, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang giải trình vé tham quan điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo thời điểm trước Tết Nguyên đán công ty áp dụng giá vé 50.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em tại điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo.

Thời điểm cận tết, Công ty áp dụng giá vé 70.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em, sau một thời gian ngắn công ty tiếp tục tăng giá vé lên 100.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em và áp dụng từ chiều ngày 1/2 (nhằm Mùng 1 Tết Nguyên đán).

Công ty Cổ phần Du lịch An Giang cũng giải trình, giá vé 50.000 đồng/người lớn là giá ưu đãi để quảng bá cho điểm tham quan mới. Công ty đã tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng và nhận được sự "ủng hộ" nên công ty mới tăng giá vé tham quan tại điểm du lịch Điện Mặt trời An Hảo.

Sở VHTTDL An Giang đề nghị phía Công ty Cổ phần Du lịch An Giang không treo biển hiệu "Khu du lịch" khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ảnh: HC

Tuy nhiên, theo Sở VHTTDL tỉnh An Giang: Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo hiện chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch theo đề nghị của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang nhưng phía công ty vẫn treo biển hiệu khu du lịch để đón khách tham quan.

Để tránh hiểu nhầm cho người dân và khách du lịch, Sở VHTTDL tỉnh An Giang đề nghị phía Công ty Cổ phần Du lịch An Giang không treo biển hiệu "Khu du lịch" khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đồng thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch theo yêu cầu của các cơ quan chuyên môn và công bố, niêm yết giá vé tham quan tại điểm tham quan theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Điểm du lịch Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn), cũng thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang liên tục tăng giá vé tham quan từ 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em lên 100.000 đồng/ người lớn và 50.000 đồng/trẻ em và có thêm vé phụ thu 30.000 đồng/vé khi vào tham quan các hang trong điểm du lịch.

Về việc tăng giá vé liên tục trong thời gian ngắn, lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch An Giang cho rằng: "Công ty tăng giá vé là để bù lỗ, duy trì hoạt động tại Đồi Tức Dụp. Thời điểm cận tết, công ty không in vé kịp nên sử dụng vé trẻ em giá 30.000 đồng ghép vào vé người lớn 70.000 đồng để bán cho khách mệnh giá 100.000 đồng bán cho du khách tham quan điện mặt trời An Hảo.

Đồng thời, công ty sử dụng vé tham quan Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên) mệnh giá vé 100.000 đồng/người lớn để bán tại Điểm du lịch Đồi Tức Dụp".

Làm việc với cơ quan chức năng, phía Công ty Cổ phần Du lịch An Giang cũng thừa nhận thiếu sót trong việc tăng giá vé trong thời gian ngắn và nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Hiện Sở VHTTDL An Giang cũng yêu cầu phía Công ty Cổ phần Du lịch An Giang báo cáo giải trình bằng văn bản về việc tăng giá vé liên tục tại các địa điểm tham quan thuộc công ty quản lý và biện pháp khắc phục; báo cáo công tác đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục tại di tích lịch sử Đồi Tức Dụp từ khi tiếp nhận đến nay và công bố, niêm yết giá vé tham quan tại điểm tham quan và điểm du lịch theo đúng quy định.