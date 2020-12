An Giang: Dùng xẻng đánh chết mẹ vợ vì la rầy vợ chồng cãi nhau

Sáng 1/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Chau Done (SN 1971, ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.



Đối tượng Chau Done

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 29/11, Chau Done và vợ là Néang Sa Ra (SN 1972) cự cãi với nhau. Nghe tiếng vợ chồng con mình cự cãi nên bà Néang Srây (SN 1947, là mẹ vợ của Chau Done) nhà ở phía trước nhà của vợ chồng Chau Done đi đến la rầy rồi về nhà mình nằm nghỉ.

Đến khoảng 20H cùng ngày, vợ chồng Chau Done lại tiếp tục cự cãi nên bà Srây tiếp tục đi qua la rầy và khuyên can vợ chồng Chau Done. Lúc này, Chau Done bực tức nên đã lấy một cây xẻng bằng sắt đánh vợ của mình ngất xỉu. Không dừng lại ở đó, Chau Done tiếp tục dùng xẻng đánh trúng vào đầu mẹ vợ làm bà té ngã xuống đất. Sau đó Chau Done cầm xẻng bỏ đi.

Hung khí gây án

Người nhà nghe tiếng ồn nên đi qua xem thử thì thấy bà Srây nằm dưới đất, đầu chảy nhiều máu nên đưa bà Srây đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Tuy nhiên bác sĩ cho biết là không thể cứu sống được nên người nhà bà Srây xin chuyển bà Srây về nhà. Trên đường về thì bà Srây tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.