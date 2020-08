An Giang: Làm chuồng trên đồng nuôi lươn la liệt, nông dân rủ nhau vào chi hội nghề nghiệp để làm giàu

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND xã Hòa Bình tuyên truyền, vận động và thực hiện các bước thành lập Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh.



Mô hình làm bể nuôi lươn trên ruộng của nông dân xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có 21 hội viên tham gia. Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn xã được xây dựng theo Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam về "Xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp" và chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Tại hội nghị các thành viên Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn đã thảo luận và thống nhất thông qua quy chế hoạt động của chi hội, đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Hữu Điền làm Chi hội trưởng. Một số thành viên chi hội còn nêu một số khó khăn đang gặp phải trong quá trình nuôi lươn như: vốn đầu tư nuôi lươn, kỹ thuật nuôi lươn… đồng thời đề nghị Hội cấp trên quan tâm công tác dạy nghề hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn và đầu ra sản phẩm lươn giống, lươn thịt thời gian tới.

Được biết, xã Hòa Bình có nhiều lợi thế về nuôi lươn. Các hộ chăn nuôi có kinh nghiệm nuôi lươn, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình. Vì vậy việc thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi lươn đã đáp ứng được nhu cầu của các hội viên, tạo nên sự gắn kết trong sản xuất và đời sống, cùng nhau sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu riêng.

Chi hội nghề nuôi lươn thành lập ở xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang góp phần phát triển mô hình nuôi lươn và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Phát biểu tại buổi hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đánh giá cao mô hình chi hội nghề nghiệp nuôi lươn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của một số địa phương trong và ngoài tỉnh An Giang về xây dựng và phát triển mô hình, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh thời gian tới, Hội cần tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi lươn, giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và làm đầu mối liên kết để giới thiệu trong tiêu thụ sản phẩm lươn giống, lươn thịt.

Hội Nông dân cần giúp hội viên-nông dân tại đây có đủ điều kiện phát triển mô hình nuôi lươn nhiều hơn nữa.

Ông Nguyễn Văn Nhiên cũng mong muốn trong thời gian tới thành viên Chi hội nghề nuôi lươn cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nuôi lươn, kỹ thuật nuôi lươn, tiếp tục phát huy thế mạnh, duy trì sản xuất ổn định, mở rộng quy mô, từng bước tiến tới sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi lươn Cồn An Thạnh, xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được thành lập góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, là hình thức mới để thu hút, tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hội viên…