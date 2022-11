An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày truyền thống thành lập tỉnh

Dự Lễ kỷ niệm có ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân tỉnh An Giang.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang. Ảnh: PV

Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, An Giang nằm ở vị trí địa đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc, với biên giới dài gần 100 km giáp vương quốc Campuchia, An Giang có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng. Là tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có đặc trưng riêng biệt, vừa có đồng bằng, vừa có rừng núi với nhiều di tích lịch sử mang dấu ấn nền văn hóa lúa nước cổ xưa; An Giang còn là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang. Ảnh: PV

Trải qua thăng trầm lịch sử 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống. Tính chất phát, cần cù, chịu khó và lối sống nhân hậu, nghĩa tình tạo nét văn hóa đặc trưng của con người An Giang.

Quán triệt phương châm "Lấy dân làm gốc", "Dân giàu nước mạnh" và trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang xác định nông nghiệp là nền tảng, là mặt trận hàng đầu; nông dân là chủ thể của quá trình đổi mới, nông thôn là địa bàn chiến lược.

Từ tỉnh đứng trước ngưỡng thiếu lương thực, đến năm 1988 sản lượng lúa của An Giang vượt qua mức 1 triệu tấn; đến năm 1994 vượt mức 2 triệu tấn và hiện nay đạt trên 4 triệu tấn. An Giang trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, trung bình mỗi năm xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Hệ thống y tế, giáo dục không ngừng được củng cố phát triển; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ mức 7,84% (năm 2011) còn 1,93% (năm 2020); quốc phòng - an ninh được tăng cường, hoạt động đối ngoại được mở rộng...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là "Ngày truyền thống tỉnh An Giang". Ảnh: PV

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 190 năm, với những thành tựu đạt được trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định đến năm 2030 phấn đấu đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL; kinh tế phát triển năng động, hài hòa, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phát triển, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long; có trình độ phát triển khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao...



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang. Ảnh: PV

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, để tiếp tục phát triển và có đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước và cho chính tỉnh nhà, An Giang cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng thâm dụng công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên...

Theo ông Trần Tuấn Anh, An Giang là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, tỉnh cần đánh giá đúng tiềm năng, vị trí, vai trò của tỉnh trong tổng thể phát triển chung của vùng ĐBSCL và của cả nước; xác định đúng các tiềm năng, thế mạnh, cũng như những cơ hội và thách thức của tỉnh; khai thác, huy động những dư địa mới, nguồn lực mới để tạo bước phát triển đột phá mới trong phát triển ở thời kỳ mới...

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là "Ngày truyền thống tỉnh An Giang".