Theo đó, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tặng "Mái ấm nông dân" trị giá 50 triệu đồng cho nông dân Huỳnh Văn Nhu (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang). Đồng thời, trao 30 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo; hỗ trợ 70 phần quà cho người nghèo của huyện Tri Tôn. Tổng giá trị quà tặng Hội Nông dân TP Hà Nội tặng nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là 95 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa trao tặng "Mái ấm nông dân" trị giá 50 triệu đồng cho nông dân Huỳnh Văn Nhu (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Lưu Thu

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, đây là tấm lòng của cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô, hướng về bà con miền biên giới, dân tộc phía Tây Nam của Tổ quốc, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên nông dân vươn lên trong cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên tặng quà cho các nông dân nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Lưu Thu

Thời gian tới, Hội Nông dân TP Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân An Giang trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho nông dân. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ, chuyển giao các mô hình hay trong nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ các huyện còn gặp khó khăn theo kế hoạch đã ký kết với Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội thăm quan một số mô hình quản lý quỹ hỗ trợ nông ở tỉnh An Giang. Ảnh: Lưu Thu

Cũng trong chuyến công tác tại An Giang, đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội do Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Phạm Hải Hoa làm trưởng đoàn đã trao đổi với Hội Nông dân tỉnh An Giang về công tác xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp: xây dựng nguồn vốn của TP Hà Nội và An Giang; công tác cho vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân trong thời gian tới tập trung cho vay các dự án xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc chuỗi liên kết. Đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội cũng thăm quan một số mô hình quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên và Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2023.

Trước đó, sáng ngày 2/11, Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa 2 đơn vị giai đoạn 2022-2023, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.