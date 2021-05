An Giang: Thu giữ hàng nghìn phụ kiện xe không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá 700 triệu đồng

Hộ kinh doanh Tuấn Linh 2, có địa chỉ số 100A, đường Sương Nguyệt Ánh, khóm 5, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc.

Theo thông tin, khoảng 8h50 ngày 8/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Tổ liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc, phối hợp với Công an phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Linh 2 (có địa chỉ số 100A, đường Sương Nguyệt Ánh, khóm 5, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc) và kho hàng Linh-Dung (tại địa chỉ số 114, đường dẫn cầu Cồn Tiên, khóm 3, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc), đều của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1979 ngụ tổ 2, khóm 2, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) làm chủ.

Hàng nghìn sản phẩm phụ kiện xe, trị giá khoảng 700 triệu đồng vừa bị cơ quan chức năng thu giữ.

Qua kiểm tra thực tế, Tổ công tác phát hiện số hàng gồm: 710 vỏ xe đạp các loại, 1.550 cái đầu đèn xe đạp (24v,MTD, China), 900 bộ sạc xe đạp điện (500 cái Draca 24V12AH, 400 cái 48V12AH), 1.000 bộ tay ga xe đạp điện (tay nắm hiển thị báo bình), 3.710 cái dĩa xe đạp, 96 cục đề xe đạp (Model MY10162), 6 chiếc xe đạp đã qua sử dụng.

Tổng trị giá số hàng ước tính ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Kho hàng Linh-Dung tại địa chỉ số 114, đường dẫn cầu Cồn Tiên, khóm 3, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Dung không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Dung và tạm giữ toàn bộ tang vật trên.

Hiện vụ việc được giao cho Công an TP. Châu Đốc thụ lý để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.