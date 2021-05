An Giang: Triệt xoá trường gà giữa mùa dịch, bắt giữ 29 đối tượng cùng hơn 139 triệu đồng

Chiều 8/5, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP. Long Xuyên (An Giang), cho biết Công an TP. Long Xuyên bất ngờ đột kích vào trường gà bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ hơn 139 triệu đồng.

Các con bạc bị bắt tại trường gà trưa 8/5.

Trước đó vào khoảng 10h5 ngày 8/5, Công an TP. Long Xuyên bất ngờ đột kích vào trường gà tại bãi đất trống thuộc khu vực tổ 5, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên bắt quả tang 29 đối tượng.

Thấy lực lượng Công an xuất hiện, các đối tượng nháo nhào nhằm tẩu thoát nhưng đều bị các trinh sát khống chế.

Tang vật thu giữ gồm 24 điện thoại di động, 30 xe mô tô, hơn 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 4 cặp cựa, tiền thu trên người gần 50 triệu đồng, tiền thu tại sân khoảng 90 triệu đồng.

Được biết trường gà này được các đối tượng tổ chức bố trí đội ngũ cảnh giới phía ngoài rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, các "vệ tinh" sẽ báo động cho con bạc tẩu tán hết tang vật, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phá án.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.