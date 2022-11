Chiều ngày 9/11, UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ xuất khẩu lô hạt mắc ca chính ngạch đầu tiên sang thị trường Nhật Bản.

Theo đó, chuyến hàng gồm hơn 2.200 thùng sản phẩm hạt mắc ca sấy, tổng trọng lượng hơn 6 tấn, do Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phươngký hợp tác phân phối độc quyền tại thị trường Nhật Bản với đối tác Công ty OLTY Co., Ltd. (một công ty chuyên về xuất nhập khẩu và cung cấp thiết bị cho các siêu thị Nhật Bản).

Các sản phẩm từ cây mắc ca tại tỉnh Đắk Lắk

Theo ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, Cây mắc ca tại huyện Krông Năng, ban đầu được Tổng cục Lâm nghiệp trồng khảo nghiệm tại 2 xã Phú Lộc và Đliêya năm 2003, diện tích khoảng 4ha.

Hiện nay, mắc ca đã được Bộ NN&PTNT công nhận là cây đa mục đích, vừa là cây nông nghiệp, vừa là cây lâm nghiệp. Riêng tại Krông Năng, trong số 2.300ha mắc ca đã trồng, có 1.000ha đang thời kỳ kinh doanh, sản lượng 2022 ước đạt hơn 1.700 tấn hạt.

Chất lượng hạt mắc ca của huyện Krông Năng được đánh giá tốt, đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận Nhãn hiệu "Mắc ca Krông Năng".

Chuyến xe container chở theo lô hàng mắc ca đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Nhật Bản là một đối tác lớn trong các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, cũng là một trong những thị trường tiêu thụ mắc ca lớn trên thế giới hiện nay.

"Việc xuất khẩu chính ngạch thành công sản phẩm mắc ca sang thị trường nổi tiếng khó tính là Nhật Bản sẽ là tiền đề mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk nói chung, huyện Krông Năng nói riêng tiếp cận các thị trường lớn trên thế giới; giúp người nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản được mệnh danh là "Nữ hoàng quả khô" này", ông Khôi chia sẻ.

Ông Otsuka Tokuro, Giám đốc Công ty Olty chia sẻ tại buổi lễ xuất khẩu

Cũng tại buổi lễ, ông Otsuka Tokuro, Giám đốc Công ty Olty - đối tác nhập khẩu mắc ca chia sẻ: "Trong một lần về Việt Nam, người của công ty ông đã mang hạt mắc ca qua Nhật làm quà và giới thiệu tới bạn bè đồng nghiệp. Tôi rất ngỡ ngàng vì đó là lần đầu tiên được thấy hạt mắc ca có vỏ, giật mình hơn nữa là khi cho vào miệng nhai hạt giòn tan kèm hương vị thơm bùi của sữa làm tôi rất ấn tượng".

Ông Otsuka Tokuro cho biết, qua khảo sát, thị trường Nhật Bản chủ yếu đang bán các sản phẩm mắc ca bóc vỏ có tẩm gia vị, phần lớn xuất xứ từ châu Úc. Nhận thấy sản phẩm cùng chủng loại chưa lưu hành, công ty Olty đã mang một ít hạt mắc ca Việt Nam cho khách hàng và bạn bè xung quanh ăn thử, họ phản hồi rất tích cực. "Hầu hết mọi người khen ngon, đặc biệt là sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên từ núi rừng Tây Nguyên", ông Otsuka Tokuro phấn khởi.

Lễ ký kết hợp tác xuất khẩu mắc ca giữa Công ty CP DAMACA Nguyên Phương và Công ty OLTY

Tại buổi lễ, Công ty CP DAMACA Nguyên Phương và Công ty Olty đã ký hợp đồng phân phối độc quyền tại thị trường Nhật Bản đối với sản phẩm hạt mắc ca sấy của Công ty CP DAMACA Nguyên Phương.