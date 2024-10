An Khánh JVC từng thua lỗ gần 1.000 tỷ đồng tại dự án "Nơi ước đến, chốn mong về"

Theo tìm hiểu, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) được thành lập để xây dựng khu đô thị mới, hiện đại, mang đến môi trường sống đẳng cấp quốc tế tại miền Bắc Việt Nam là Khu đô thị Bắc An Khánh - Splendora. Khẩu hiệu của khu đô thị Splendora từng đình đám một thời là: "Nơi ước đến, chốn mong về".

Ghi nhận cho thấy sau hơn một thập kỷ triển khai xây dựng, dự án khu đô thị Bắc An Khánh mới hoàn thành được một phần là dự án chung cư và khu biệt thự. Ảnh: Nguyễn Chương

Dự án khu đô thị mới này trải dài trên trục đại lộ Thăng Long thuộc địa phận 3 xã Song Phương, Lại Yên và An Khánh thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội với quy mô rất lớn 264 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 2,57 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), An Khánh JVC có vốn điều lệ là 5.980,5 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là hai ông Nguyễn Quang Trung và Trần Văn Chiến. Hiện, An Khánh JVC - chủ sở hữu dự án Splendora đã được chuyển nhượng cho một doanh nghiệp bất động sản trong nước. Từ tháng 1/2022, tên dự án được đổi thành Mailand Ha Noi City.

Theo các báo cáo thường niên của Vinaconex, An Khánh JVC thua lỗ triền miên, nợ nần đầm đìa. Trong 4 năm đầu (2008 - 2011) hoạt động An Khánh JVC lỗ lũy kế tới 220 tỷ đồng do dự án Splendora vẫn trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu. Tuy nhiên, sang 2012 số lỗ chỉ còn 13 tỷ đồng và năm 2013 giảm còn 4 tỷ đồng khi giai đoạn 1 Splendora hoàn thành thì An Khánh JVC đã ghi nhận khoản doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo số liệu từ các báo cáo thường niên của Vinaconex, lũy kế đến hết năm 2016 số lỗ của liên doanh An Khánh JVC lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Số liệu từ báo cáo thường niên các năm của Vinaconex

Ngoài ra, vào thời điểm cuối năm 2013 liên doanh này vẫn còn gánh khoản nợ khá lớn là 3.200 tỷ (vay ngắn hạn 1.101 tỷ đồng và vay dài hạn là 2.106 tỷ đồng). Trong đó, có khoản vay 1.053 tỷ đồng từ Công ty TNHH Posco Investment và 48,4 tỷ đồng từ Công ty Tài chính CP Vinaconex - Viettel.

Tuy nhiên, các con số sau năm 2016 không còn được Vinaconex công bố trong các báo cáo.

An Khánh JVC bất ngờ tăng mạnh đòn bẩy tài chính

Tới năm 2022, An Khánh JVC bất ngờ công bố báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 3,96 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ tới 193,89 tỷ đồng năm 2021.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày năm 2022, đơn vị này lãi 10,8 triệu đồng, còn năm trước đó lỗ 531,2 triệu đồng/ngày.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 3.547,8 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với mức 3.543,8 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tình hình tài chính cả năm 2022 của An Khánh JVC

Đáng lưu ý, trong năm 2022, doanh nghiệp này tăng mạnh đòn bẩy tài chính. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 8 lần trong khi năm trước là 3,97 lần.

Nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2022 tương ứng khoảng 28.382,2 tỷ đồng. Trong khi đó, cuối năm 2021, nợ phải trả chỉ ở mức 14.068,9 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này ghi nhận cuối năm 2022 là hơn 31.929,9 tỷ đồng, tăng 81,3% so với mức 17.612,7 tỷ đồng cuối năm 2021.

Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,11% của cuối năm 2022. Thậm chí, tỷ suất sinh lời của năm 2021 lên tới âm 5,47%.

Mặc dù tăng nợ phải trả nhưng cuối năm 2022, doanh nghiệp này không còn dư nợ trái phiếu trong khi năm 2021 dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu ở mức 56%.