An Lão (Bình Định): Nâng chất công tác kết nạp đảng viên trong nông dân

Những năm qua, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân (ND), các cấp Hội ND huyện An Lão, tỉnh Bình Định còn quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu xem xét, kết nạp vào Đảng.

Việc được kết nạp vào Đảng đã giúp nông dân tự tin hơn, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào. Tạo môi trường rèn luyện cho hội viên nông dân Anh Bùi Văn Định (sinh năm 1975), hội viên nông dân thôn Thanh Sơn, xã An Tân cho biết: "Là đảng viên, tôi luôn ý thức mình phải phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Hiện nay, gia đình tôi đang thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi với hơn 400 gốc cây hồ tiêu, 40 con lợn thịt, 2 con bò… Mô hình cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm". Bên cạnh sản xuất, phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, bản thân anh Định và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động chung của địa phương và các hoạt động của Hội; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bà con địa phương trong sản xuất và đời sống… Anh Bùi Văn Định, đảng viên là hội viên nông dân thôn Thanh Sơn, xã An Tân đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng hồ tiêu. Ảnh: Diệp Dịu Để thực hiện mục tiêu này, các cấp Hội ND An Lão tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật… để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực sản xuất của nông dân, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực từ các phong trào để giới thiệu cho Đảng kết nạp. Ngoài anh Định, còn có rất nhiều hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu là đảng viên như ông Nguyễn Văn Dư (thôn Hưng Nhơn, thị trấn An Lão) với mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp cho thu nhập 100 - 150 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (thôn Vạn Khánh, xã An Hòa) với mô hình trồng dâu nuôi tằm thu về gần 150 triệu đồng/năm. Hay ông Đinh Văn Ách (thôn 2, xã An Trung) có nguồn thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm từ mô hình trồng rừng;… Các đảng viên nông dân đều là những nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu, có tinh thần giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên ổn định cuộc sống. Huyện An Lão có hơn 4.200 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 10 xã, thị trấn. Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong hội viên nông dân, các cấp Hội ND đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để chọn lọc các hội viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các lớp học tập, nghiên cứu nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… nhằm bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên nông dân. Đồng thời, các cấp Hội luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho hội viên; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay… Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội ND toàn huyện đã tổ chức được hơn 360 cuộc tuyên truyền cho trên 54.000 lượt người. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, các cấp Hội ND trong huyện cũng tham mưu với cấp ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả… tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong hội viên nông dân. 581 hội viên nông dân được kết nạp Đảng Nhờ đó, số hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng dần qua mỗi năm. Đến tháng 11/2021, toàn huyện có 581 hội viên nông dân là đảng viên. Việc được kết nạp vào Đảng đã giúp nông dân tự tin hơn, phát huy tốt tính tiên phong, là "đầu tàu" gương mẫu trong các hoạt động của Hội và địa phương. Các đảng viên sau khi được kết nạp đã phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động của tổ chức Hội. Từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 1.000 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp… Có hàng trăm lượt hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được các đảng viên nông dân, những người sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ về cây, con giống, kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các đảng viên nông dân còn tiên phong đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương thông qua việc đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa… Theo ông Đinh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội ND huyện An Lão, công tác phát triển đảng viên trong nông dân vẫn còn những khó khăn nhất định. Số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng chưa tương xứng với số lượng hội viên đông đảo và kết quả tích cực từ các phong trào thi đua của Hội. Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng chưa có sự quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên trong hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội, trong đó có Hội nông dân. Hoạt động, phong trào hội chủ yếu tập trung phát triển kinh tế, chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu hội viên ưu tú vào Đảng… Để công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân có hiệu quả, cần có sự thống nhất nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng cao số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên trong nông dân.

