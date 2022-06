An Nguy chuẩn bị cho con đối mặt với định kiến ngay từ nhỏ

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, An Nguy đã có những chia sẻ về cuộc sống mới của mình khi trở về nước. Nói về lý do trở về Việt Nam, cô cho biết bản thân đã nhiều lần có dự định trở về quê hương sinh sống. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, tình hình dịch bệnh kéo dài đã khiến cho việc về nước bị trì hoãn. Theo cô chia sẻ, động lực lớn nhất thôi thúc cô trở về quê hương là khi có con và mong muốn đưa con trở về Việt Nam.

An Nguy quyết định có bầu và sinh con tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Thời gian đầu khi mới về Việt Nam, An Nguy cho biết, khi chưa có gia đình so với lúc đã có em bé là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Bởi lẽ, khi ở Mỹ, cuộc sống của cô khá tĩnh lặng. Khi trở về nước, cuộc sống của An Nguy có nhiều thay đổi do phải làm quen với cuộc sống ồn ào. Thêm nữa là sự quan tâm của mọi người cũng khiến cô bất ngờ và cảm động.



Hiện tại, An Nguy đã đưa con trở về Việt Nam sinh sống. Ảnh: FBNV

Là một vlogger, An Nguy thường xuyên sáng tạo những nội dung mới để chiều lòng khán giả. Tuy nhiên, sau khi có em bé, nữ vlogger đã chuyển hướng nội dung sang những hoạt động sinh hoạt thường nhật cùng con của mình. Với lợi thế không quá áp lực về số lượng sản phẩm, nên An Nguy không đăng tải quá nhiều nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, về lâu dài, cô cho rằng bản thân cần chăm chút hơn về mặt nội dung cũng như dành nhiều thời gian để thực hiện công việc của mình. Từ đó, tạo ra sự ổn định và thu hút khán giả.

Nữ vlogger cho biết, cô muốn chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ, những suy nghĩ, hành động trong cuộc sống... Nói về hành trình làm mẹ, An Nguy cho biết, trước đây cô không hề thích trẻ con. Tuy nhiên, trong thời gian sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhận một em bé làm con nuôi, An Nguy đã dành nhiều tình thương và tình cảm với trẻ nhỏ. Khi nói chuyện về những người bạn của mình, An Nguy nhận được nhiều lời khuyên và đi đến quyết định sinh con để làm động lực cố gắng trong cuộc sống của mình.

An Nguy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui nhộn của con gái minh. Ảnh: FBNV

Nhớ về thời gian phát hiện mình có bầu, An Nguy cho biết, cô chỉ chia sẻ câu chuyện với mẹ của mình. Sau đó, khi mọi chuyện được công khai, đa số mọi người đều bất ngờ và chúc phúc cho cô. Nữ diễn viên phim Chú ơi đừng lấy mẹ con cũng cho biết, đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô. Cô cũng chia sẻ khi con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cô òa khóc vì hạnh phúc.

Khi đã làm mẹ, An Nguy cho rằng bản thân cần có những thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Nếu như trước đây, nữ vlogger thường thực hiện mọi hành động theo cảm tính thì giờ đây mọi chuyện đều cần phải cân nhắc và tính toán một cách cụ thể.

An Nguy biết cô và con sẽ phải đối mặt với nhiều câu chuyện, thậm chí là định kiến từ xã hội. Ảnh: FBNV

Nói về cách giáo dục con của mình, An Nguy cho biết, cô và con sẽ phải đối mặt với nhiều câu chuyện, thậm chí là định kiến từ xã hội. Chính vì thế, cô luôn dạy con về những lựa chọn trong cuộc sống. Theo An Nguy, cuộc sống luôn có nhiều lựa chọn và bản thân mỗi người có thể tự do có những lựa chọn của riêng mình. Từ đó, cô luôn cho con được tự do lựa chọn những món đồ chơi hay quần áo mà con thích. Điều này giúp con hiểu được lựa chọn của mình và sống với sở thích của bản thân.

An Nguy và bạn gái đồng giới cùng con gái. Ảnh: FBNV

Cũng theo chia sẻ của An Nguy, đa số trẻ em hiện nay phải chịu định kiến rằng bản thân các con phải ngoan, học giỏi thì mới nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Cô cho rằng, đó là một tình yêu thương có điều kiện. Chính vì vậy, nữ diễn viên không muốn áp đặt những định kiến đó với con của mình. Thay vào đó, cô dành cho con tình yêu thương vô điều kiện và để con sống với niềm vui của mình. An Nguy cho rằng, để làm một người mẹ tốt thì cô cần có sự thấu hiểu, đồng cảm và tìm ra những điểm chung để đồng hành cùng con qua những chặng đường và bước phát triển của con mình.