Ẩn ức giấu kín sau vẻ ngoài lấp lánh của ngôi sao nhạc Pop Mariah Carey

Cuốn hồi kí đầu tiên của Mariah Carey tiết lộ con người thật đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của một ngôi sao quốc tế, bóc tách các tầng lớp mặt nạ để phơi bày cuộc đời chân thực của cô. Bởi vì, đằng sau những chi tiết hài hước, châm biếm, Ý nghĩa của Mariah Carey không phải là sự hồi tưởng về quá trình đi đến với của cải, danh tiếng phù phiếm, tầm phào mà một số người có thể mong đợi, mà thay vào đó là đi sâu vào quá khứ âm u của diva Mariah Carey.

Cuốn hồi kí "Ý nghĩa của Mariah Carey" đã kể lại toàn bộ sự thật cuộc đời của Carey. Ảnh: NXB.

Mariah Carey là nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi lai Ireland. Cô đã thu âm 15 album phòng thu và trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử có tới 5 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Carey đã giành được 5 giải Grammy, 19 giải thưởng Âm nhạc thế giới, 10 giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 15 giải thưởng Âm nhạc Billboard. Năm 2019, Billboard vinh danh Mariah Carey là nữ nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại Hoa Kỳ, dựa trên thành tích ở cả hai bảng xếp hạng album và đĩa đơn.



Trong phần đầu cuốn hồi kí, Carey kể lại quá trình nuôi dạy hỗn loạn cùng các mối quan hệ gia đình rắc rối của cô, quá trình gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc để giàu có và chiếc lồng mạ vàng của cuộc hôn nhân đầu tiên, với cựu Giám đốc điều hành Sony, Tommy Mottola vào những năm 1990, mà cô mô tả là "nhà tù Sing Sing".

Có thể bạn đọc đã biết nhiều câu chuyện về cuộc đời của Carey qua tin tức truyền thông, nhưng đó là góc nhìn từ phía báo chí. Qua những lời tự sự sâu sắc của cuốn hồi kí, chúng ta có thể thấy những tổn thương mà cô phải gánh chịu: những phân biệt chủng tộc từ khi còn nhỏ; bị bạn bè thầy cô cười cợt, thậm chí dồn vào chân tường khi biết cha cô là người da đen còn bản thân là người đa chủng tộc; bị bạn trai của chị gái dụ dỗ, đe dọa khi mới chỉ 12 tuổi; bị camera giám sát và nhân viên an ninh theo dõi mọi động tĩnh trong ngôi nhà sang trọng khổng lồ, chỉ còn một góc nhỏ để trốn vào đó; cuộc đào thoát trong vòng chưa đầy 30 phút ngắn ngủi của cô gái trẻ chỉ để được ăn khoai tây chiên cùng bạn bè.

Phần sau cuốn sách là những trải nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc đầy định kiến, những nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp tứ phía để được trưởng thành tự do trong cả cuộc sống riêng tư và vươn tới âm nhạc đỉnh cao của Mariah Carey.

Đáng chú ý và đáng thưởng thức là những trường đoạn về quá trình sáng tác, những cảm hứng, nguồn gốc ca từ và những tài năng nghệ thuật đã cùng cộng tác với Mariah Carey để cho ra đời hàng loạt tác phẩm, ca khúc để đời, mang lại những danh hiệu và giải thưởng cao quý cho cô.

Ý nghĩa Mariah Carey là không giống bất kì cuốn "tự truyện về người nổi tiếng" nào khác

Tên sách: Ý nghĩa của Mariah Carey Tác giả: Mariah Carey và Michaela Angela Davis Khổ sách: 16x24 cm (bìa mềm) Số trang: 416 trang (và 12 trang ảnh màu) Giá bìa: 255.000

Mariah Carey là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường của phụ nữ. Cô ấy là một chiến binh, chống lại sự phân biệt chủng tộc, chống lại sự phân biệt giới tính và lạm dụng. Sự nghiệp và di sản mang tính biểu tượng của cô ngày nay là minh chứng cho quyết tâm, sức mạnh và sự chăm chỉ bất diệt của cô.

Đây là câu chuyện về sức mạnh và sự kiên cường của phụ nữ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, động lực và chiến đấu cho bản thân và ước mơ của một người dám đứng lên chống lại mọi bất lợi.

Cuốn hồi kí này không giống bất kì cuốn "tự truyện về người nổi tiếng" nào khác. Đó là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, sâu lắng, đi sâu vào những phức tạp của xã hội và của con người.

Mariah Carey là nhạc sĩ, ca sĩ vĩ đại, không có gì ngạc nhiên khi cô còn là một người kể chuyện xuất sắc. Câu từ, ngôn ngữ của cô ấy thật tuyệt vời và đầy mê hoặc, du dương trầm bổng như những bài hát kinh điển mà cô từng sáng tác.

Đây chắc chắn sẽ là cuốn hồi kí phải đọc và là một tuyệt tác khác "cộp mác" Mariah Carey. Đặc biệt phiên bản tiếng Việt của cuốn sách được ra mắt vào dịp Giáng sinh, cũng là dịp mà bài hát "All I Want for Christmas is You" của Mariah Carey được nghe lại nhiều nhất, và được bình chọn là một trong những bài hát về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại.