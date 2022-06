Chồng trẻ của Britney Spears thử vai siêu anh hùng Marvel

Theo Mirror, Sam Asghari đã tham gia các buổi casting của hãng phim Marvel với hy vọng xuất hiện trong tác phẩm bom tấn và trở thành một phần của MCU.



"Sam muốn đại diện cho những người đàn ông Ba Tư trẻ tuổi, tài giỏi thay vì những nhân vật phản diện mà phim ảnh thường khắc họa về người Ba Tư. Anh ấy nghiên cứu kỹ khả năng chiến đấu, diễn xuất, tăng cường học võ, tham gia các lớp học cascadeur để thử vai", nguồn tin nói.

Sam sắp tới xuất hiện với vai chính trong bộ phim Hot Seat cùng Mel Gibson, Kevin Dillon và Shannen Doherty.

Britney Spears và Sam Asghari trong hôn lễ diễn ra tại nhà riêng. Ảnh: People.

Năm 2021, Sam tiết lộ anh từng thử vai chính bộ phim hài ăn khách And Just Like That - bộ phim khởi động lại của Sex and the City. Trước đây, nam vũ công, huấn luyện viên cá nhân xuất hiện trong các series truyền hình như Dollface, Hacks... Năm 2019, nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim Can You Keep A Secret?

Nguồn tin nói thêm rằng Sam Asghari đang học cách trở thành người đàn ông của gia đình sau khi cưới vợ. Daily Mail đưa tin anh ký hợp đồng tiền hôn nhân với Britney Spears, quyết không nhận đồng nào nếu ly hôn công chúa nhạc pop.

Hôn lễ giữa Britney Spears và Sam Asghari diễn ra ngày 9/6 tại nhà riêng ở Thousand Oaks, bang California. Tiệc cưới của Britney Spears được xem là đám cưới kỳ lạ của ngôi sao Hollywood khi không có mặt các thành viên trong gia đình. Cô quyết định không mời người thân vì cho rằng họ là người đẩy cuộc sống của cô vào bế tắc.

Bù lại, tiệc cưới của công chúa nhạc pop có sự xuất hiện của dàn sao, gồm Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, nhà thiết kế Donatella Versace - người thiết kế váy cưới cho nữ ca sĩ và đông đảo thành viên của nhà trai Sam Asghari.