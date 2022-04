Andrew Garfield tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vì lý do gì?

Nam diễn viên người Anh, Andrew Garfield đang có một năm tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Thoát khỏi cái bóng trong The Social Network và The Amazing Spider-man, Andrew Garfield đã chứng minh rằng tài năng diễn xuất của anh là có thừa, chỉ cần khán giả thôi "áp đặt" anh vào hình ảnh của những vai diễn đã cũ.

Năm 2022, Andrew Garfield đã nhận được một đề cử Oscar cho vai diễn trong bộ phim tick, tick… BOOM! và đạt được thành công ngoài mong đợi khi góp mặt trong Spider-man: No Way Home.

Nam diễn viên đóng vai chính trong ba bộ phim liên tiếp và có một vai khá lớn trong loạt phim độc quyền tới của FX Under The Banner Of Heaven, dựa trên cuốn sách trinh thám - giật gân cùng tên của Jon Krakaeur. Loạt phim theo sau cuộc điều tra về vụ sát hại một người mẹ và các con của cô ấy.

Nam diễn viên Andrew Garfied. (Ảnh: TL)

Tuy nhiên, mới đây, theo Variety, Andrew Garfield đã chia sẻ độc quyền rằng, anh sẽ tạm nghỉ ngơi trong nghiệp diễn xuất. "Tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi một chút. Tôi cần điều chỉnh và suy ngẫm xem mình muốn làm gì trong tương lai cũng như sẽ trở thành một người như thế nào. Thực tế, tôi cần một chút thời gian để làm một người bình thường. Bởi vì bạn biết đấy, mùa giải thưởng xoay tôi như một cái máy giặt vậy. Tôi cần được tĩnh tại trong một thời gian", anh nói.

Mặc dù Andrew Garfield có kế hoạch "náu mình" cho tới khi dự án tiếp theo của anh ấy ra mắt, thế nhưng sẽ rất khó bởi hình ảnh của anh được khán giả mong đợi xuất hiện nhiều hơn. Marvel có thể tìm tới anh bất cứ lúc nào để đề nghị về một vai diễn Spider-man nữa, cho dù nam diễn viên từng chia sẻ anh không muốn tham gia bất cứ bộ phim nào của Marvel.

Quyết định này của Andrew Garfield cũng đặt ra câu hỏi về tin đồn rằng, nam diễn viên sẽ có vai diễn trong tiểu phẩm Brideshead Revisited. theo tờ Deadline trước đóm Garfield đã được chọn để đóng vai chính cùng với Joe Alwyn, Ralph Fiennes và Cate Blanchett. Tờ Daily Mail cũng lưu ý rằng nam diễn viên được cho là đã được chọn vào vai chính Charles Ryder. Bộ phim đã được lên kế hoạch để bắt đầu sản xuất trong năm nay, nhưng với tất cả các lễ trao giải và sự xuất hiện mà Andrew Garfield phải tham gia trong bốn tháng qua, có vẻ như việc quay phim thậm chí chưa thể bắt đầu.



Andrew Garfield tên đầy đủ là Andrew Russell Garfield, mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Anh Quốc. Andrew sinh ra tại Los Angeles nhưng lớn lên tại Surrey. Ngay từ khi đi học, Andrew Garfield đã cực kỳ hăng hái tham gia các vở kịch tại trường. Khuôn mặt dí dỏm, luôn biết cách chọc cười đối phương đã giúp anh có cơ hội tham gia vào dòng phim tuổi teen trên truyền hình.

Andrew lần đầu tiên được chú ý vào năm 2010 khi tham gia một vai thứ chính trong bộ phim điện ảnh The social network, giúp anh đã nhận được đề cử Giải Quả cầu vàng và BAFTA cho vai diễn đó. Điều này đã giúp Andrew Garfield "lọt vào mắt xanh" của Sony cho vai Người Nhện kế tiếp sau người đàn anh Tobey Maguire.