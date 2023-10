Angelababy sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô là con lai mang trong mình dòng máu Đức - Trung Quốc. Với cha là một doanh nhân kinh doanh quần áo thời trang, cô đã có cơ hội tiếp xúc với thế giới thời trang từ khi còn nhỏ. Sở hữu chiều cao lý tưởng và gương mặt lai Tây cuốn hút, cô bước vào chân làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô chuyển đến Hồng Kông khi mới 13 tuổi và ký hợp đồng người mẫu đầu tiên với Style International Management. Trước khi tới Hồng Kông hoạt động nghệ thuật, Angelababy từng có thời gian sống và làm việc tại Nhật Bản.

Angelababy - Nữ diễn viên đứng trước bờ vực "phong sát" giàu có ra sao?

Angelababy đứng trước bờ vực bị "phong sát". Ảnh: IT.

Mặc dù xuất hiện lần đầu trong bộ phim "Trivial Matters" vào năm 2007, Angelababy chỉ có một vai diễn ngắn ngủi trong phim này. Tuy nhiên, cô bước lên nấc thang thành công với vai chính đầu tiên trong bộ phim "Love You You" năm 2011, cùng với Bành Vu Yến. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều bộ phim thành công khác như: "Thám tử trẻ Dee: Rồng biển trỗi dậy"; "Keep Running" và "General and I".



Mới đây, theo truyền thông xứ Cảng thơm cho hay, có 5 diễn viên người Hồng Kông hiện đang là tâm điểm của một vụ kiện vi phạm bản quyền gần đây tại Trung Quốc. Cô bị cáo buộc bồi thường số tiền 530.000 NDT (khoảng 580.000 Đô la Hồng Kông) vì vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, cô đã tiết lộ rằng mình đã nhận được 24 triệu NDT (khoảng 26 triệu Đô la Hồng Kông) cho một hợp đồng chứng thực trong vòng 3 năm. Thông tin này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, khiến mọi người suy đoán rằng Angelababy có thể có hợp đồng quảng cáo với ít nhất 7 thương hiệu lớn, mang lại cho cô thu nhập hàng năm lên đến hơn 100 triệu NDT.

Ngoài sự nghiệp trong ngành giải trí, Angelababy cũng đầu tư vào bất động sản. Cô sở hữu hai căn hộ tại Hồng Kông trị giá hàng trăm triệu NDT. Theo thông tin từ nguồn truyền thông Hoa Ngữ, giá trị tổng cộng của bất động sản mà nữ diễn viên "Vân Trung Ca" sở hữu tại Hồng Kông đã đạt mức 200 triệu NDT. Trong đó, một phần trong danh sách này được mua dưới tên mẹ của Angelababy, với giá trị ban đầu khoảng 120 triệu NDT. Hiện nay, giá trị của tài sản này đã tăng lên 160 triệu NDT.

Angelababy sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ảnh: IT.

Ngoài ra, cô còn sở hữu hai căn hộ sang trọng với giá trị lần lượt là 27 triệu NDT và 36 triệu NDT, mua vào các năm 2013 và 2017. Khối tài sản của cô tiếp tục tăng sau cuộc hôn nhân với diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, khi cô nhận được nhiều quà tặng giá trị, bao gồm một chiếc xe hơi hạng sang và một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.

Theo Sina, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và sự yêu mến của khán giả, nữ diễn viên nhận mức cát-sê lên đến hàng triệu NDT cho mỗi sự kiện. Cô là gương mặt quen thuộc của show truyền hình "Running Man bản Trung Quốc" và nhận được thù lao 80.000 USD/tập. Nữ diễn viên còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, làm đẹp. Cô lọt vào danh sách người nổi tiếng của Forbes từ năm 2011. Năm 2017, thu nhập hàng của Angelababy đạt 140 triệu NDT (hơn 460 tỷ đồng), đứng thứ 8 trong danh sách.

Một số phương tiện truyền thông đã tính toán tổng thu nhập của những người nổi tiếng từ năm 2017 đến năm 2020. Mức thu nhập của Angelababy khoảng 1,2 tỷ NDT, vượt qua cả chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh.