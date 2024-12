Anh công nhân điện lực đam mê và tâm huyết với nghề

Niềm tự hào của anh Phan Văn Đoàn chính là được mang ánh sáng đến mọi ngóc ngách cuộc sống bằng sự nhiệt huyết và niềm đam mê với công việc của mình. Qua gần 5 năm gắn bó với ngành Điện, hiện nay anh được giao thực hiện các công tác vận hành đường dây và trạm biến áp, thao tác lưới và sửa chữa điện, xử lý sự cố và khắc phục hậu quả mỗi khi có thiên tai.

Anh Phan Văn Đoàn với công tác sửa chữa hệ thống điện. Ảnh: Diệu Huyền.

Là công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm, bản thân anh luôn cố gắng để sắp xếp thực hiện các công việc được giao một cách khoa học, hợp lí nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Vì vậy anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền anh đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khen thưởng cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác giao tiếp khách hàng, anh luôn tận tâm, tận tình, tôn trọng, trung thực và luôn lắng nghe chia sẻ của khách hàng về những thắc mắc để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lí theo đúng quy định của ngành.

Làm việc theo đúng nội quy lao động, đảm bảo an toàn lao động cho bản thân và đồng nghiệp là kim chỉ nam trong công việc hàng ngày của anh. Anh luôn tích cực trong công tác an toàn hành lang lưới điện như tuyên truyền đến người dân, khách hàng, người thân gia đình và bạn bè được biết. Khi gặp các trường hợp vi phạm, anh thì báo cho các bộ phân liên quan để xử lý kịp thời. Ngoài ra, anh tích cực tham gia công tác phát quang hành lang tuyến để đảm bảo cho lưới điện luôn vận hành an toàn, tin cậy, giảm tối đa sự cố do hàng lang tuyến gây ra.

Anh luôn xung phong đi đầu, kịp thời tổ chức kiểm tra, khắc phục các sự cố trên lưới điện, kể cả trong điều kiện mưa gió, đêm hôm hay những ngày cuối tuần. Anh luôn tích cực tham gia khắc phục hậu quả của các cơn bão, lũ lụt với thời gian xuyên ngày xuyên đêm trong thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo cung cấp điện trở lại cho khách hàng theo đúng tiến độ mà công ty đề ra.

Anh Phan Văn Đoàn (ngoài cùng bên phải) được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tuyên dương với thành tích tích cực tham gia 2 Đội xung kích hỗ trợ thi công xây dựng dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối và hỗ trợ khắc phục lưới điện do bão Ya-gi tại Quảng Ninh trong năm 2024. Ảnh: Diệu Huyền.

Trong năm 2024, anh đã đăng ký tham gia đội xung kích hỗ trợ thi công xây dựng dự án Đường dây 500kV mạch 3 và tham gia Đội xung kích hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ninh khắc phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 3 (Yagi).

Anh Phan Văn Đoàn chia sẻ với chúng tôi: "Là một đoàn viên thanh niên trẻ, với tinh thần xung kích "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", khi có thông tin thì bản thân em đã đăng ký vào đội xung kích để tham gia hỗ trợ xây dựng Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối, tham gia khắc phục lưới điện do bão số 3 Yagi gây ra. Bản thân em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia thực hiện những công trình trên và học tập được nhiều kinh nghiệm từ các anh, các chú, các bác đồng nghiệp. Điều khiến em cảm thấy tự hào nhất chính là việc được góp phần nhỏ bé giúp đơn vị đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sự phát triển của địa phương".

Là công nhân với tuổi nghề còn trẻ, anh Phan Văn Đoàn luôn không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, tay nghề và đặc biệt là kỹ năng công nghệ thông tin để kịp thời nắm bắt, sử dụng các ứng dụng Công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ số vào công việc của mình để nâng cao năng suất lao động của bản thân góp phần giúp điện lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Anh Phan Văn Đoàn (thứ tư từ phải sang) cùng các anh em Đội xung kích Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tham gia khắc phục lưới điện do bão số 3 Yagi gây ra được Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Quảng Ninh thăm và động viên tại hiện trường công tác tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Diệu Huyền.

"Công việc của người công nhân điện cũng như bao nghề khác luôn có những khó khăn và thử thách. Có những lúc các anh và chúng em làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, dưới cái nắng nóng, mưa gió. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì, đồng nghiệp của em đã vượt qua tất cả để đảm bảo nguồn điện luôn ổn định và liên tục. Đó chính là những tấm gương mà em luôn noi theo trên con đường phát triển nghề nghiệp", anh Đoàn tâm sự.

Để trở thành một người công nhân điện giỏi, anh luôn quan niệm cần phải có những phẩm chất như kiến thức chuyên môn sâu rộng, phải nắm vững kiến thức về điện, các thiết bị điện và các quy trình làm việc an toàn, đồng thời có kỹ năng thực hành tốt, tinh thần trách nhiệm cao , khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sự kiên trì và nhẫn nại.