Một lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với nam diễn viên Yoo Ah In, người hiện đang bị điều tra vì cáo buộc liên quan đến sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Đơn vị Điều tra Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã đệ trình lệnh bắt giữ nam diễn viên. Lý do được đưa ra bởi họ lo ngại rằng anh có thể cố gắng giả mạo bằng chứng hoặc trốn khỏi đất nước. Diễn biến này xảy ra sau vòng thẩm vấn thứ hai của Yoo, kéo dài 21 giờ, được tiến hành ba ngày trước đó.

"Ảnh đế" Yoo Ah In bị bắt vì sử dụng chất cấm

Yoo Ah In xuất hiện tại buổi thẩm vấn thứ 2. Ảnh: IT.

Yoo Ah In (còn được biết đến với tên thật là Uhm Hong Sik) là đối tượng của một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc sử dụng trái phép nhiều loại ma túy, bao gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem. Trước vòng thẩm vấn thứ 2 diễn ra, Yoo đã phủ nhận hầu hết các cáo buộc chống lại anh.

Trước đó, vào tháng 2/2023, dư luận xôn xao trước thông tin Yoo Ah In dương tính với 5 loại chất cấm gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem. Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In thừa nhận một phần cáo buộc lạm dụng cần sa nhưng anh khẳng định việc dùng Propofol và Ketamin hoàn toàn hợp pháp để điều trị bệnh. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc sử dụng Cocain.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy. Đây đều là những người đã nhập cảnh cùng với Yoo Ah In khi nam diễn viên đến Mỹ vào ngày 5/2. Thời điểm đó, tất cả nghi phạm này đều đóng vai trò nhân chứng hỗ trợ điều tra cho cảnh sát nhưng giờ đây đã bị bắt giữ vì dương tính với cần sa.

Cuộc điều tra về việc sử dụng ma túy của Yoo Ah In thu hút sự chú ý đáng kể từ cả người hâm mộ và công chúng. Nam diễn viên được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng giờ đây sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn khi quá trình tố tụng diễn ra. Các dự án trong tương lai và hình ảnh trước công chúng của anh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc điều tra.