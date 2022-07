Ảnh: Hành trình đưa em Lý A Cở khám mắt tại Hà Nội

Những ngày cuối năm học 2021 - 2022, em Lý A Cở học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) không may bị bút đâm vào mắt. Điều này khiến mắt phải của em bị thủng thủy tinh thể.

Thương cậu học trò người Mông nhà nghèo, chăm ngoan, học giỏi không có tiền điều trị, cô giáo Hoàng Thị Tư - giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn đã viết thư cầu cứu gửi tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt bày tỏ mong muốn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngày 19/7, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng cô giáo và anh trai đưa em Lý A Cở, cậu học trò người Mông đi khám, chữa mắt ở Hà Nội.

5h30 sáng ngày 19/7, đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (ngoài cùng bên trái) đón em Lý A Cở - Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), cô giáo Hoàng Thị Tư và anh trai Cở tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: BY

Sau đó, đoàn di chuyển đến Bệnh viện Mắt Hà Nội. Ảnh: BY

8h00 em Cở có mặt tại Bệnh viện Mắt Hà Nội để thực hiện thăm khám. Ảnh: BY

Sự hồi hộp, lo lắng hiện rõ trong từng ánh mắt của cô giáo và anh trai Cở. Ảnh: BY

Việc thăm khám bước đầu rất khó khăn vì mắt của Cở không thể mở được. Ảnh: BY

Các y, bác sĩ phải liên tục nhỏ thuốc mắt để giúp em dễ mở mắt hơn. Ảnh: BY

Cô giáo Hoàng Thị Tư phải vào động viên tinh thần Cở, giúp em bớt lo sợ, yên tâm thăm khám. Ảnh: BY

Bác sĩ thực hiện siêu âm mắt cho cậu học trò người Mông. Ảnh: LMT

Suốt quá trình thăm khám của Cở luôn có sự đồng hành động viên của cô giáo. Ảnh: BY

Các bác sĩ tiếp tục thực hiện các bước thăm khám cho em Cở. Ảnh: BY

Tình trạng mắt của Cở có những diễn biến phức tạp nên em được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục thăm khám. Ảnh: BY Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, thầy giáo Nguyễn Tuân (Tuần Giáo, Điện Biên) tặng 2 triệu đồng giúp bé Cở vượt qua khó khăn. Ảnh: LMT Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, cậu học trò dân tộc Mông tiếp tục được thực hiện hàng loạt các kiểm tra. Ảnh: LMT Theo kết luận của bác sĩ, trường hợp mắt của Cở rất phức tạp. Em được bác sĩ kê đơn thuốc để nhỏ, rửa mắt và thuốc uống. Em sẽ quay lại Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám vào Thứ Năm (ngày 21/7/2022). Ảnh: BY Cậu bé đã bật khóc. Ảnh: BY

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cô giáo Hoàng Thị Tư – giáo viên điểm trường Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Giáo viên của em Lý A Cở). Số tài khoản: 8907205029465 – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Chủ tài khoản: Hoàng Thị Tư. SĐT cô Hoàng Thị Tư: 0393.799.174 Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình Lý A Cở - Điện Biên