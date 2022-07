Cậu học trò người Mông, Lý A Cở đang trên đường xuống Hà Nội chữa mắt

Chiều nay (ngày 18/7), em Lý A Cở - Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) được cô giáo Hoàng Thị Tư - giáo viên cắm bản tại Điểm trường Pú Chả thuộc Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn và anh trai đưa xuống Hà Nội để khám, chữa mắt.



Trao đổi với phóng viên Dân Việt, cô Tư cho biết, từ 15h30 chuyến xe khách chở 3 cô trò từ Mường Mươn đến bến xe TP Điện Biên xuất phát. Quãng đường dài khoảng 45Km. Cô trò đến bến xe thành phố lúc 16h30.

Chuyến xe từ TP Điện Biên về Hà Nội do nhà hảo tâm tài trợ xuất phát lúc 18h00.

Dự kiến, xe sẽ đến Hà Nội lúc 5h00 – 5h30 ngày 19/7/2022.

Sau đó, em Cở sẽ được đưa đến Bệnh viện Mắt Hà Nội để khám.

Em Lý A Cở trên xe từ Mường Mươn ra thành phố Điện Biên. Ảnh: NVCC

"Lúc chuẩn bị lên xe trời mưa to, cô trò có bị ướt một ít nhưng không sao. Lên xe Cở vui lắm. Cậu bé chưa bao giờ được đi xe to đẹp thế này. Thế nhưng, đi được một lúc vì đường quanh co, cùng với việc lần đầu đi xe nên em Cở bị say xe" – Cô Tư cho hay.

Như Dân Việt thông tin, những ngày cuối năm học 2021 - 2022, Cở không may bị bút đâm vào mắt. Điều này khiến mắt phải của em bị thủng thủy tinh thể. Để mắt của em Cở được sáng lại số tiền điều trị khoảng 80 triệu đồng.

Nhà nghèo không có tiền chữa trị, cậu học trò người Mông chăm ngoan, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đang đối mặt với nguy cơ mất đi mắt phải.

Thương trò nghèo gặp nạn, cô giáo Hoàng Thị Tư đã viết thư gửi lên Báo Dân Việt nhằm kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Qua các bài viết, nhiều quý độc giả ủng hộ cho em Cở thông qua số tài khoản của Báo (Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội) để em tìm lại được ánh sáng.

Em Lý A Cở cùng cô giáo và anh trai trên đường về Hà Nội khám, chữa mắt. Clip: NVCC