Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022

Cùng với danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam 2022, bà Thái Hương cũng vừa được vinh danh Doanh nhân xuất sắc 2022 – do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy bình chọn.

Trước đó, bà Thái Hương đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý từ Nhà nước và các vinh danh, giải thưởng quốc tế, như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Nhà nước Việt Nam phong tặng năm 2020; Top 50 Phụ nữ Châu Á trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng lớn tầm quốc tế do Forbes công bố; Nhà lãnh đạo xuất sắc của năm – giải Stevie Awards 2018, Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á 2 năm liên tiếp 2015, 2016 do Forbes bình chọn,…