Ảnh: Muôn kiểu xe thô sơ, chở hàng hóa cồng kềnh trên phố, hiểm nguy chực chờ

TP.HCM là nơi tập trung đông dân cư bậc nhất cả nước, chính vì vậy, trên các tuyến đường thời điểm nào cũng tấp nập người qua lại. Dù vậy, không khó bắt gặp những hình ảnh phương tiện thô sơ nhưng chất đầy hàng hóa, vừa cồng kềnh vừa nặng nề lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

Ngày 3/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, phương tiện xe máy, xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá mức quy định, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường đang có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây. Qua kiểm tra, PC08 phát hiện rất nhiều phương tiện kém chất lượng nhưng chở hàng có chiều cao, chiều ngang vượt xa khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện.

Đây là một việc hết sức nguy hiểm, bởi chở hàng hóa nặng và có kích thước vượt quá quy định làm người lái bị cản trở tầm nhìn, gặp nhiều khó khăn khi điều khiển xe, nhất là khi sang đường.

Đã có rất nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân là từ việc chở hàng hóa cồng kềnh.

Theo lãnh đạo PC08, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền quy định của pháp luật trong việc chở hàng hóa đối với xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông cũng như xử phạt các phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe máy, xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá mức quy định vẫn chưa được cải thiện.

Do đó, các đội, trạm thuộc PC08 liên tục tổ chức ra quân, xử phạt các trường hợp xe máy, xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá mức quy định, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.