Tốt nghiệp nghành công nghệ môi trường từ trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, anh Trương Trí Thành quyết định về quê phụ giúp gia đình phát triển kinh tế nông nghiệp trên diện tích 4 ha vườn trồng ca cao.

Theo đó qua chăm sóc nhận thấy quy trình cắt tỉa cành cành ca cao là kỹ thuật tạo hình quan trọng và cần thiết trong quá trình chăm sóc cây ca cao giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh cho năng suất cao. Nếu cắt tỉa cành hợp lý cây sẽ cho năng suất cao, phục hồi nhanh, cho trái lớn hơn và hạn chế được một số sâu bệnh cho vườn ca cao.

Anh Thành cho biết: Thông thường với 1 công lao động tỉa cành, tạo tán cho 1 ha cây ca cao phải tốn thời gian khoảng 1 tháng. Do đó, với diện tích 4 ha vườn ca cao của gia đình anh, thì chi phí thuê nhân công phải trả là khá cao. Đặc biệt, vào tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, việc thuê nhân công càng gặp nhiều khó khăn.

Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê sáng tạo, anh Thành đã mày mò mua thiết bị về tự chế ra máy cắt cành trên cao từ máy phát cỏ.

Nói về vấn đề này anh Thành cho biết: Qua tìm hiểu thì thấy có rất nhiều máy móc phục vụ cho việc cắt tỉa cành nhưng giá thành dao động rất là cao từ 20 đến 30 triệu đồng trên 1 máy và qua tìm hiểu hiểu thấy nguyên lý của máy cắt tỉa cành này khá đơn giản và cộng với ở nhà có sẵn máy cắt cỏ nên tôi mới quyết định ra tiệm cơ khí đạt làm cành tăng đơ và 1 lưỡi đầu cưa để có thể chế thành máy cắt tỉa cành phục vụ cho sản xuất.

Chiếc máy được làm ra với giá hơn 3 triệu đồng nhưng hiệu suất làm việc gấp nhiều lần so với công lao động. Cụ thể ưu việt của chiếc máy này có thể giảm bớt 15 nhân công trên 1 tuần. Từ khi có chiếc máy này, cho việc cắt tỉa cành cây ca cao trở nên đơn giản hơn, thay thế cho việc thuê nhân công tiến hành cắt cành theo phương thức truyền thống là dùng sức người kết hợp với thang, dao,...

Với thiết kế gọn, nhẹ, dễ sử dụng, mang tính ứng dụng cao, chiếc máy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự an toàn khi cắt cành ở trên cao cho người sử dụng.

Anh Thành cho biết thêm: Để phục vụ sản xuất và đạt an toàn lên hàng đầu thì do mình đã thao tác cắt tỉa cành ở dưới đất rồi nên việc an toàn của mình mình sẽ chủ động được và mình không nên đứng cưa ngay trên đầu của mình thì không chủ động được đeể né những cành rơi xuống đầu của mình mà chỉ nên đứng sang một bên để nhìn thấy hướng cành cây rớt và thứ hai nửa là bụi cưa không rớt vào người và không rớt vào mắt mình.