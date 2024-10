Bị chỉ trích dữ dội, Negav rút lui khỏi concert thứ hai của "Anh trai say hi" Bị chỉ trích dữ dội, Negav rút lui khỏi concert thứ hai của "Anh trai say hi"

Rapper Negav - một trong những gương mặt được yêu thích tại "Anh trai say hi" cho biết sẽ không tham gia trình diễn tại đêm concert thứ 2 sau khi vướng loạt ồn ào.