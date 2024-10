Một trong những gương mặt đẹp trai nhất "Anh trai say hi" mắc chứng bệnh giống NSƯT Hoài Linh Một trong những gương mặt đẹp trai nhất "Anh trai say hi" mắc chứng bệnh giống NSƯT Hoài Linh

Song Luân là gương mặt xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh gần đây. Nam diễn viên còn là một trong những gương mặt điển trai nhất của show "Anh trai say hi".

Song Luân - một trong những gương mặt đẹp trai nhất của Anh trai say hi Mới đây, khi tham gia một sự kiện, Song Luân gây bất ngờ khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại của bản thân. Cụ thể, nam diễn viên cho biết: "Thực sự, tôi là một người rất khó ngủ. Cách đây 2 tuần, tôi đã phải gặp bác sĩ để điều trị vấn đề này. Tôi phải uống thuốc dạng nặng luôn. Thời gian tôi làm việc không khoa học, nhiều khi thời gian ngủ thì tôi phải đi làm. Nhiều khi tôi chỉ được ngủ ngắn thôi nên sau này, tôi lại không thể ngủ sâu được. Bây giờ, chỉ cần đúng giờ đó, là tôi sẽ dậy". Song Luân bị chứng mất ngủ, phải gặp bác sĩ điều trị. Ảnh: FBNV Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Luân bày tỏ mong muốn lập gia đình. Nam diễn viên trải lòng: "Tôi khao khát có một gia đình, khao khát có một đứa con gái. Không hiểu tại sao 1-2 năm gần đây tự nhiên tôi muốn có gia đình, muốn có con gái. Tìm một người phù hợp ở hiện tại khó hơn trước vì tôi suy nghĩ nhiều hơn. Giờ tôi muốn có một gia đình, một người đi với mình đến cuối đời". NSƯT Hoài Linh cũng bị mất ngủ nhiều năm qua Trước Song Luân, NSƯT Hoài Linh từng tiết lộ việc bản thân sống chung với chứng mất ngủ suốt 20 năm, phải dùng thuốc mỗi tối. Được biết, lý do dẫn đến tình trạng trên là do NSƯT Hoài Linh hay đi diễn nước ngoài, liên tục thay đổi múi giờ thời gian trước. Dù hiện tại bệnh tình đã đỡ hơn, nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn thường thức tới 2h sáng mới chợp mắt được. Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991. Ngoài vai trò diễn viên, Song Luân còn là ca sĩ, MC, người mẫu nổi tiếng. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của nam diễn viên lại khá gian truân. Song Luân tại show Anh trai say hi. Ảnh: FBNV Ngoài show "Anh trai say hi", lịch làm việc củau Song Luân thời gian qua dày đặc do anh còn thủ vai chính trong dự án điện ảnh ra mắt tháng 12 năm nay có tên Công tử Bạc Liêu. Song Luân trong vào vai cậu Ba Hơn - biểu tượng của sự xa hoa và phong cách chơi ngông bậc nhất Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Trong đoạn phim giới thiệu, Song Luân gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với một vẻ ngoài đẳng cấp: bộ vest trắng đặc trưng, giày Oxford da bóng loáng, mái tóc vuốt keo bảnh tỏn, tay đeo nhẫn vàng cùng chiếc nón phớt Fedora thời thượng. Toàn bộ người dân bên đường đều tạm dừng những gì họ đang làm để trầm trồ thán phục sự nổi bật của cậu Ba Hơn khi đi dạo phố bằng xe sang. Cảnh quay thú vị này được lồng ghép với nhạc nền sôi động, ẩn ý rằng sự xuất hiện của cậu Ba Hơn sẽ đem đến một nguồn năng lượng mới mẻ cho mọi nơi mà cậu đi qua. Trong đoạn trailer, Song Luân cũng tự tin nói tiếng Pháp - ngôn ngữ được giới thượng lưu thời bấy giờ ưa chuộng. Song Luân đóng Công tử Bạc Liêu. Ảnh: NSX Chia sẻ với PV Dân Việt về vai diễn cậu Ba Hơn, diễn viên Song Luân cho biết, anh cảm thấy rất hào hứng khi có cơ hội thể hiện những giai thoại “chơi ngông” nổi tiếng của Công tử Bạc Liêu - một hình tượng cực kỳ độc đáo. Khán giả Việt có thể dễ dàng bắt gặp những chàng trai giàu có và ham hưởng thụ trên màn ảnh rộng, nhưng một người không ngại chi tiền đến mức trở thành biểu tượng và có sức ảnh hưởng lớn đối với một vùng miền thì lại là một câu chuyện hoàn toàn mới lạ. Có thể thấy Song Luân đã tập trung đầu tư và luyện tập rất nghiêm túc về ngôn ngữ hình thể lẫn biểu cảm để mang đến một Công tử Bạc Liêu đủ thú vị và lôi cuốn khán giả.

Một trong những giai thoại không thể không nhắc đến của Công tử Bạc Liêu là đốt tiền để nấu chè cũng đã xuất hiện một cách ấn tượng trong trailer. Đây là một trong những giai thoại được khán giả quan tâm nhất và cũng có rất nhiều góc nhìn trái ngược nhau về sự kiện này: có ngưỡng mộ, có ganh tị và cũng có hoài nghi, căm ghét. Trong khi đó, câu thoại của cậu Ba Hơn tại đoạn kết trailer: “Tôi muốn Công tử Bạc Liêu đi đến đâu, thì sự vui vẻ phải có ở đó” lại thể hiện nét tính cách vui vẻ, gần gũi, phóng khoáng, hào sảng của một công tử con nhà giàu bậc nhất Nam Kỳ Lục tỉnh.

Song Luân hiện có lịch làm việc dày đặc. Ảnh: FBNV Bộ phim Công tử Bạc Liêu được đạo diễn Lý Minh Thắng "cầm trịch", hợp tác cùng đội ngũ sản xuất của Cô Ba Sài Gòn, hứa hẹn sẽ mang lại một tác phẩm không chỉ đậm tính giải trí mà còn sở hữu phần hình ảnh chỉn chu, nội dung hấp dẫn, thể hiện được những lát cắt văn hóa thú vị của một giai thoại và thời kỳ lịch sử. Theo hé lộ từ nhà sản xuất, bối cảnh và trang phục của bộ phim sẽ được đầu tư rất hoành tráng nhằm khắc họa mức độ xa hoa trong đời sống ăn chơi tiêu tốn "tiền tỷ" của cậu Ba Hơn.

Sáng tạo dựa trên những giai thoại về chàng công tử đệ nhất chơi ngông xứ Nam Kỳ, bộ phim Công Tử Bạc Liêu sẽ đưa khán giả trở về những năm đầu thế kỷ 20, khi giới thượng lưu miền Nam khiến cho vùng đất này trở thành điểm đến của những cuộc vui chơi, hình thức giải trí phô trương và tốn kém chưa từng có trước đây. Công tử Bạc Liêu dự kiến khởi chiếu tại rạp vào tháng 12/2024. Tham khảo thêm Nghệ sĩ Tấn Beo về nhà sau một năm điều trị tai biến, tình trạng sức khỏe ra sao?

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy: "Tôi đi là để tiếp nối con đường nghệ thuật của người mẹ tài danh"

Cô gái 17 tuổi giành giải A thơ song ngữ: "Rung động với vẻ đẹp Quảng Bình khiến tôi viết tác phẩm đầu tiên"