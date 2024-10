Các Anh trai vượt ngàn chông gai “chạm mặt” Anh trai say Hi Các "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ bùng nổ cùng "Anh trai say hi" trên sân khấu phủ 30 tấn cát

Các ca sĩ của "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" sẽ hội tụ trong concert “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi” diễn ra vào tối 30/11 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.