Hình ảnh một mâm cúng đơn giản được đặt trên vỉa hè của nhà dân. Ông Tchion Chấn Đường (người dân sống tại quận 5) cho biết, với người Hoa, Tết Nguyên tiêu là lễ hội lớn để cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. "Do dịch bệnh nên không tổ chức lễ hội được, ai cũng buồn nên khi được sống trong không khí lễ hội như thế này, chúng tôi cảm thấy cuộc sống bình thường đã quay trở lại. Hy vọng một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an cho mọi nhà", ông Chấn Đường chia sẻ.