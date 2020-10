Ảnh và video: Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ

Mưa lớn suốt nhiều giờ và nước từ đầu nguồn đổ về khiến nước sông Hoài dâng cao.

Theo hình ảnh quan sát trên vệ tinh, hiện nay mây đang phát triển từng đợt lên rất mạnh từ ngoài khơi khu vực giữa biển Đông vào bờ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh, diễn biến mưa vẫn còn đang rất phức tạp.



Tại TP Hội An sáng 8/10, nước lũ đã tràn vào nhiều tuyến đường tại trung tâm phố cổ. Đường Bạch Đằng là tuyến đường đầu tiên biến thành sông sau trận mưa kỷ lục. Nước ngập gây chia cắt giữa khu phố An Hội và phố cổ Hội An.

Các phương tiện gần như không thể đi lại giữa thị trấn và phố cổ Hội An vì bị mưa lũ chia cắt.

Nước lũ tràn về mang theo nhiều lục bình và rác… dồn ứ tại cầu An Hội, khiến gầm cầu bị tắc nghẽn. Các lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để khơi thông dòng chảy.

Rác trên thượng nguồn theo lũ đổ về Hội An.

Rác theo nước lũ ùn về, dồn ứ ở cầu An Hội.

Cửa giữa cầu đã phải mở để rác cuốn nhanh hơn theo nước ra biển.

Dự báo chiều 8.10, lũ trên các sông sẽ tiếp tục đổ về hạ nguồn gây ra dâng ngập. Lãnh đạo thành phố Hội An đang khuyến cáo các phường: Cẩm Châu, Sơn Phong, Thanh Hà, Cẩm Kim, Cẩm Nam chủ động triển khai các phương án phòng, tránh lũ, di dời hàng hóa lên chỗ cao.